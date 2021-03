Ende Jänner 2020 wurde in Klosterneuburg gewählt. Die Conclusio dieser Wahl war eine Zusammenarbeit zwischen der stimmenstärksten Partei ÖVP und den NEOS. Mit dieser sogenannten „Zukunftspartnerschaft“ ging man in die nächste fünfjährige Amtsperiode. Seit einem Jahr bilden nun die NEOS mit der ÖVP die Mehrheit im Gemeinderat. Die NÖN sprach mit NEOS-Fraktionschef Clemens Ableidinger.

NÖN: Wie geht es Ihnen nach einem Jahr Gemeinderat Klosterneuburg?

Clemens Ableidinger: Trotz aller Herausforderungen sehr gut. Durch die Corona-Krise gab es keine „Aufwärmphase“. Wir wurden unmittelbar mit einer Ausnahmesituation konfrontiert, auf die wir auch auf Gemeinde-Ebene schnellstmöglich reagieren mussten. Das ist unserer Zukunftspartnerschaft gut gelungen. Auch abseits davon konnten wir einige Projekte schon umsetzen oder auf Schiene bringen.

Als Juniorpartner einer großen Partei hat man es meistens schwer, seine Anliegen durchzusetzen. Wie dominant ist die ÖVP in der Zukunftspartnerschaft?

Wie der Name schon sagt, ist es eine Partnerschaft. Damit eine Partnerschaft funktioniert, braucht es zwei möglichst gleichberechtigte Seiten. Gerade auf Gemeindeebene sind die Parteigrenzen eigentlich irrelevant. Über Beschlüsse diskutiert man auf inhaltlicher Ebene, da ist es dann egal, wer die 20 oder die drei Mandate hat. Das ist schon alleine deswegen notwendig, weil wir NEOS keinen Klubzwang haben und meine Mitstreiter starke Persönlichkeiten sind. Denen kann man keine Entscheidung diktieren, sondern muss einen gemeinsamen Konsens herstellen. Auch deswegen kann es keine klassische „Koalition“ sein, wo man immer bedingungslos miteinander stimmt, sondern es wird immer aufs Neue ein guter Kompromiss gesucht.

Welche Erfolge können Sie sich nach einem Jahr als Stadtrat auf ihre Fahnen heften?

Die Reform der Bürgerbeteiligung – des Speakers Corner, der ja mittlerweile auch von anderen Gemeinden übernommen wird – war mir sehr wichtig. Ebenso, dass es zum ersten Mal offizielle Übertragungen der Gemeinderatssitzungen gibt, dass wir rasch Corona-Hilfsfonds etabliert haben, dass wir seit 2020 jedes Jahr die Regenbogenfahne hissen und sich bei den Radwegen etwas tut. Nicht zu unterschätzen ist auch eine neue Form der Zusammenarbeit. Wir suchen die Kooperation und den respektvollen Austausch in Sachfragen mit allen Fraktionen. Als Verwaltungsstadtrat eine besondere Freude, auch wenn das natürlich vor allem die Verwaltung selbst geschafft hat: ein fast ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Gemeindemitarbeitern.

Vier Jahre dauert noch die aktuelle Amtsperiode. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die Sie in dieser Zeit noch durchsetzen wollen?

Das ist sehr einfach: die Entwicklung der Weilguni-Gründe, inklusive Kindergarten, die Kinderkrippe im Generationenhaus in Weidling und eine Sanierung des alten Kinos am Rathausplatz. Bei den ersten beiden laufen die Vorarbeiten auf Hochtouren. Ich hoffe sehr, dass sich das rasch umsetzen lässt. Die Corona-Krise ist ja für die Gemeinden auch eine Budgetkrise. Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wären das aber wichtige Meilensteine.

Wie sehen Sie sich als Politiker? Was sind Ihre Stärken, was Ihre eventuellen Schwächen?

Ich mag „Kastldenken“ nicht. Das heißt, ich suche Gemeinsamkeiten und schaue, bei welchen Themen und Projekten ich mit anderen Gemeinderäten zusammenarbeiten kann, auch wenn wir, bei anderen Themen, völlig anderer Meinung sind. Was ich schwer aushalte, ist die heutige Tendenz mancher Politiker, Sachverhalte plump zu vereinfachen oder Sachverhalte tendenziös darzustellen. Wenn das jemand am Rednerpult im Gemeinderat macht, werde ich fuchtig.

Ein Jahr Gemeinderatsarbeit in Klosterneuburg: Sie hatten ja auch ein politisches Vorleben. Was ist das Besondere in der Klosterneuburger Politik?

Ich habe mehrere Jahre im Parlament als parlamentarischer Mitarbeiter und Fachreferent gearbeitet. Das heißt vor allem, dass man sich mit Zahlen, Daten und Fakten beschäftigt und hinter den Kulissen agiert. Der Schritt vor den Vorhang war für mich eine neue, aber sehr positive Erfahrung. In Klosterneuburg ist es besonders der persönliche Austausch, den ich sehr schön finde. Wenn Menschen in der Gemeinde Verbesserungsbedarf oder Probleme sehen und ich bei der Lösung helfen kann, freut mich das sehr.

Sie arbeiten eng mit dem Bürgermeister zusammen. Wenn Sie Bürgermeister wären, was würden Sie sofort ändern, oder besser machen?

Ganz einfach: Klosterneuburg zur Bildungshauptstadt machen! Mit allem, was dazu gehört. Mehr Kinderkrippen, längere Kindergartenöffnungszeiten, ein neuer Schulcampus und und und. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber prinzipiell kann man sagen: Ich schätze Bürgermeister Schmuckenschlager persönlich sehr, daher ist das eine etwas heikle Frage. Die Zukunftspartnerschaft funktioniert sehr gut, auch wenn wir uns oft mehr Tempo wünschen würden.

Was sind die Hauptthemen, die die Klosterneuburger Bürger bewegen?

Die Themen Verkehr, Verbauung und Kinderbetreuung sind im Wiener Umland immer ein Thema. Hier muss die Politik sehr behutsam verschiedene Interessen in Übereinstimmung bringen und vor allem mit den Leuten reden und sie ernst nehmen. Mir ist wichtig, dass Klosterneuburg auch für junge Menschen und Jungfamilien unabhängig vom Geldbörsel ein attraktiver Wohnort sein kann.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren als Politiker? In welcher Funktion? Streben Sie in Zukunft ein höheres Mandat/Amt an?

Politik ist für mich kein Karrierepfad. Ich engagiere mich in Klosterneuburg, weil ich meine Heimat positiv mitgestalten möchte. Wenn mir die Ideen ausgehen, werde ich den Gemeinderat wieder verlassen. Ob das in vier oder in zehn Jahren ist, kann ich nicht sagen. Für Niederösterreich hätte ich sehr wohl Ideen. Sollte ich der Meinung sein, auch dort einen Beitrag leisten zu können, würde ich vielleicht darüber nachdenken. Das hängt aber auch von meiner beruflichen und familiären Entwicklung ab und ist für mich noch völlig offen.

Wie viel Einfluss haben in Ihrer politisch kommunalen Arbeit die Bundes-NEOS? Werden Sie von der Bundespartei in Ihrer Arbeit als Stadtrat wahrgenommen oder gar bewertet?

Als NEOS haben wir gewisse Grundwerte, die auf jeder Ebene gleich gelten. Das ist unsere „Richtschnur“. Aber natürlich kann man nicht jeden Inhalt immer 1 : 1 übersetzen, das bedeutet, wir müssen sehr eigenverantwortlich agieren. Als Klosterneuburger NEOS tun wir primär das, was für Klosterneuburg das Beste ist. Bezüglich der Zukunftspartnerschaft waren manche zu Beginn skeptisch. Diese Zweifel konnten wir aber mittlerweile ausräumen. Unsere Arbeit wurde bisher sowohl vom Bund als auch von der Landesorganisation nur gelobt.

Gibt es im Gemeinderat Fraktionen oder Mandatare, mit denen Sie weniger gut können, und warum?

Wie gesagt, suche ich eher die Gemeinsamkeiten. Bisher gab es keine Auseinandersetzung, die sich nicht bei einem persönlichen Gespräch hätte klären lassen.

Wie geht es Ihnen persönlich mit der Bewältigung der derzeitigen Krisensituation?

Corona betrifft uns natürlich alle! Selbstverständlich geht es mir auch sehr ab, mich mit Freunden beim Heurigen zu treffen. Aber meine berufliche Situation hat sich Gott sei Dank nicht geändert, da hat es viele sehr viel schlimmer erwischt. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich die Krise gemeinsam mit meiner Frau bewältigen darf und nicht alleine durch sie durchgehen muss. Wie privilegiert man ist, wird einem in einer solchen Situation dann besonders bewusst.

Wenn Sie bei einer guten Fee drei Wünsche offen hätten, was wären die?

Wie alle anderen wünsche ich mir vor allem ein Ende der Corona-Krise, und das bitte ohne eine kommende Wirtschaftskrise, sowie ein Ende des Klimawandels.

Wie bewerten Sie die Arbeit der NÖN in Klosterneuburg?

Ich schätze die Klosterneuburger NÖN-Redaktion sehr. Vor allem aufgrund der umfangreichen und fairen Berichterstattung. Ein bisserl öfter könntet ihr über uns NEOS aber schon berichten (lacht).