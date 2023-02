Pink legt auch in Klosterneuburg zu

Drei Prozent Plus gibt es für die NEOS in Klosterneuburg, deutlich über dem Landesdurchschnitt erzielen sie damit 13,2 Prozent der Wählerstimmen in der Stadt.

Bezirks-Spitzenkandidat Clemens Ableidinger vor dem Wahllokal. Foto: privat

Dementsprechend zufrieden zeigt sich Bezirks-Spitzenkandidat Clemens Ableidinger: „Wir NEOS gehören zu den Gewinnern der Wahl! Ich freue mich über das tolle Ergebnis. Es beweist, dass kompetente und saubere Oppositionsarbeit von immer mehr Menschen in Niederösterreich unterstützt wird. Ganz besonders freut mich das großartige Ergebnis in Klosterneuburg, für das ich mich herzlich bei allen Wählern und Wählerinnen bedanke.“

Gefeiert wurde der Wahlerfolg gemeinsam mit NEOS Niederösterreich in St. Pölten.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.