Ein neuerliches Bauvorhaben, welches das ehemalige Feuerwehrhaus in Weidling betrifft, sorgt für Bangen in der Bevölkerung, und so werden die ersten Bürgerstimmen laut. Anrainer befürchten einen zukünftigen Parkplatzmangel in diesem Gebiet.

Lange war nicht klar, was aus dem ehemaligen Feuerwehrhaus werden soll, nun gibt es seitens der Stadtgemeinde und Vizebürgermeister Roland Honeder Klarheit: Das Zeughaus der Freiwilligen Feuerwehr wird einem Neubau weichen.

Anrainerin Diana Gaspar wendete sich in einer E-Mail an die Stadtgemeinde, in der sie ihre Sorge bezüglich der zukünftigen Parksituation bekundete: „Dort, wo das alte Feuerwehrhaus in Weidling steht, gibt es auch ein Physiotherapeutisches Zentrum, Einfahrten, Mistkübelzonen und so weiter. Seit mehr als 30 Jahren parken dort rund um das alte Feuerwehrhaus die Anrainer aus dem alten Strausshaus, weil diese ja keine eigenen Parkplätze zur Verfügung haben. Ich würde sagen, es handelt sich so in etwa um 40 Autos“, so Gaspar.

„Schon jetzt findet man schwer Parkplätze“

Und schrieb in ihrer E-Mail weiter: „Nun soll alles geschliffen werden, und ein neuer Bau (Wohnungen mit Baurecht) ist hier geplant, natürlich auch mit den gesetzlich vorgeschriebenen Parkplätzen dazu. Die Frage, die sich aber hier nun stellt: Wo parken all die Autos, die bisher auf diesem Platz geparkt haben und nach Baufertigstellung nicht mehr hier parken können?“

In ihrem Schreiben an die Stadt fragt sie nach Lösungsvorschlägen oder Konzepten zur Lösung des Parkplatzproblems. Schon jetzt finde man schwer Parkplätze. Weiters bittet Gaspar um Inblicknahme der Gesamtsituation bei der Umsetzung solcher Bauvorhaben.

Auf Nachfrage der NÖN bei der Stadtgemeinde erklärte Vizebürgermeister Roland Honeder: „Das Grundstück Feldergasse 4 ist Privatliegenschaftsvermögen der Stadtgemeinde. Daher ist die Stadtgemeinde gesetzlich verpflichtet, dieses im Sinne der Allgemeinheit nach den Kriterien der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu bewirtschaften.“

Honeder erläutert weiters: „Grundsätzlich ist Privatliegenschaftsvermögen nicht öffentliches Gut. Öffentliches Gut steht jedem Bürger zur Verfügung, Privatliegenschaftsvermögen nicht. Hier stehen nur die Erträge aus der Bewirtschaftung dieser Liegenschaften allen Klosterneuburger Bürgern zur Verfügung. Auf der gegenständlichen Liegenschaft entstehen verhältnismäßig leistbare geförderte Genossenschaftswohnungen, da die Stadtgemeinde Klosterneuburg auch jungen Weidlingern, die nicht so viel Geld haben, die Möglichkeit bieten will, in Weidling wohnen zu bleiben.“

„Wir arbeiten an Parkplatz-Konzepten“

„Damit auch in weiterer Zukunft möglichst viele Stellplätze in dem Gebiet zur Verfügung stehen, arbeiten wir an Konzepten, um unter Heranziehung von Liegenschaften der Gemeinde zusätzliche Stellplätze in diesem Gebiet zu schaffen“, schildert Honeder in seiner Antwort die Bemühung der Stadtgemeinde Klosterneuburg hinsichtlich der zukünftigen Parkplatz-Situation rund um das ehemalige Feuerwehrhaus.