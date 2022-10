Neue Kraft für müde Augen

Wer im Herbst in der Dämmerung lange Strecken im Auto fährt, wer zuhause viel Zeit vor dem Fernsehgerät verbringt und etliche Stunden am Tag am Computer arbeitet, hat hinterher oft müde, erschöpfte Augen, verbunden mit leichten Sehstörungen. Das Ergebnis: Man fühlt sich nicht wohl und neigt zu Kopfschmerzen. Das ist oft der Grund dafür, dass ältere Menschen in der Dämmerung oder abends nicht mehr die Wohnung verlassen. Die bessere Lösung: Man gibt in dieser Jahreszeit den müden Augen neue Kraft. Hierzu trinken Sie über einen längeren Zeitraum jeden Tag ein viertel Liter Heidelbeer-Muttersaft aus der wilden Heidelbeere (aus dem Reformhaus).

Muttersaft heißt ohne Zucker- und Wasserzusatz. Der blaue Farbstoff aus der Heidelbeere stärkt die Netzhaut und fördert die Produktion des Sehpupurs Rhodopsin, das wir vor allem fürs Farbigsehen brauchen. Sinnlos und wirkungslos ist es allerdings, Zucht-Heidelbeeren zu konsumieren. Es müssen sogenannte wilde Heidelbeeren sein. Man erkennt sie daran, dass das innere Fruchtfleisch dunkelblau ist. Zucht-Heidelbeeren sind innen weiß. Außerdem nützen Sie folgenden Akupressur-Griff:

Fassen Sie mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand ganz oben an die Nasenwurzel, drücken und massieren Sie 30 bis 60 Sekunden. Dann legen Sie eine Pause ein und wiederholen die Übung. Die Augen-Massage sollten Sie in der dunklen Jahreszeit jeden Tag durchführen. Den ersten Erfolg merken Sie nach einer Woche.

