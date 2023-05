Die Kritzendorferin Christiane Karg wurde als neue Gemeinderätin der NEOS in Klosterneuburg angelobt. Sie übernimmt einen Sitz im Ausschuss für Kultur und Jugend. „Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, nicht zuletzt um an der Wiederbelebung des alten Kinos mitarbeiten zu können“, so Karg, die berufstätige Mutter eines dreijährigen Sohnes ist.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.