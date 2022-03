Klosterneuburger Gemeindeteststraße endet mit 31. März

Werbung

14 Monate lang wurde in der ehemaligen BH auf Hochtouren getestet. Damit ist jetzt Schluss: Noch diesen Monat läuft das Angebot aus. Die Stadtgemeinde erklärt: „Das Land NÖ reduziert die Impfangebote und stellt die Gemeindeteststraßen ein. Somit schließt Ende März die dauerhafte Teststraße in der Leopoldstraße 21.“

Testmöglichkeiten in Klosterneuburg soll es aber, bestätigt die Gemeinde, weiter geben: etwa in den Apotheken oder im Happyland (siehe unten). Während in der alten BH nur Antigen-Testungen angeboten wurden, gibt es dort sowohl Antigen- als auch PCR-Tests.

Die Gemeindeteststraße, die am 27. Jänner 2021 eröffnet wurde, war die erste dauerhafte und kostenlose Anlaufstelle für den Corona-Check. 7.605 Arbeitsstunden von Gemeindemitarbeitern und freiwilligen Helfern haben die Teststraße in der alten Bezirkshauptmannschaft ermöglicht – dazu kommt das enorme Pensum des Roten Kreuz.

