Schon das Outfit des Bürgermeisters ließ erkennen, wen die ÖVP als Juniorpartner für die nächsten fünf Jahre auserkoren hat: Schwarzer Anzug und pinke Krawatte. Da bedurfte es nicht mehr des süßen Buffets, das mit pinken Punschkrapfen und schwarzen Schokoladentörtchen bestückt war. Die NEOS sind es, die in den nächsten fünf Jahren mit der ÖVP zusammenarbeiten werden.

Mit den drei Mandaten der NEOS und den 18 der ÖVP bildet sich die rechnerisch dünnste Mehrheit mit 21 von 41 Mandaten, die beim Fernbleiben eines der schwarzen oder pinken Mandatars in einem beschließenden Gremium keine Mehrheit mehr bleibt. Das weiß auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Hier fordere ich von allen Beteiligten Disziplin ein.“ Man vergesse aber, dass viele Entscheidungen ohnedies einstimmig gefasst würden. Diese neue Konstellation spiegle das Wahlergebnis und den Wählerwillen nach einer breiten Aufstellung ab. „Wenn wir einen größeren Block bilden würden, könnten wir dieses Anliegen nicht erfüllen.“

„Wenn die wichtigen Zukunftsthemen im Programm sind, dann sind wir auch bereit, diese Verantwortung zu übernehmen.“ Clemens Ableidinger, NEOS

Mit allen Parteien wurde von der ÖVP als stimmenstärkste Partei intensiv verhandelt. Schmuckenschlager: „In den nächsten Jahren wollen wir in Klosterneuburg Chancen nutzen und Herausforderungen angehen. Daher haben sich die Volkspartei Klosterneuburg und die NEOS zu einer Zukunftspartnerschaft zusammengeschlossen, um die nächsten fünf Jahre den politischen Weg im Interesse der Klosterneuburger gemeinsam zu gehen. Verantwortungsvoll und im Interesse der Bürger unserer Stadt.“ Denn nur ein starkes Klosterneuburg werde auch in Zukunft die Lebensqualität sichern. Die erstmalige Zukunftspartnerschaft von Volkspartei und NEOS bilde die starke Basis dafür.

Und fürwahr: Es ist das erste Bündnis dieser Konstellation in ganz Österreich. Weder auf Bundes- noch auf Kommunalebene hat es eine Zusammenarbeit von ÖVP und NEOS in Österreich gegeben. „Das ist eine Partnerschaft in Augenhöhe, die erste Zusammenarbeit in dieser Form. Vielleicht kann das ja auch für andere Gemeinden ein Zukunftsmodell werden“, ist Darius Djawadi von den NEOS zuversichtlich.

Für den Chef der Klosterneuburger NEOS, Clemens Ableidinger, ist die Zusammenarbeit ein großer Sprung: „Aber wenn die wichtigen Zukunftsthemen im Programm sind, dann sind wir auch bereit, diese Verantwortung zu übernehmen.“

Acht Punkte umfasst das Papier, als Basis für die zukünftige schwarz-pinke Zusammenarbeit (siehe Kasten). „Aufgrund der Proporzregelung in der Gemeindepolitik gibt es keine strikte Unterscheidung zwischen Regierung und Opposition. Alle Mitglieder des Gemeinderats tragen die gleiche Verantwortung für die Stadt. Darum werden die Zukunftspartner im Interesse Klosterneuburgs das Gespräch mit allen politischen Parteien suchen, um im besten Interesse unserer Stadt zusammenzuarbeiten“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager abschließend.

Programm ÖVP-NEOS Klosterneuburg.pdf (pdf)