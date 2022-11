Klosterneuburg: Mediterranes statt Wiener Kaffeehaus-Flair

„Wir haben vor, alles beim Alten zu belassen.“ Das versprachen im Sommer 2020 die drei neuen Eigentümer der beiden Traditionslokale, des Kellertreffs Stoll und der Café-Konditorei Kranister in Klosterneuburg.

Zumindest beim Café Kranister hat sich dieses Versprechen von Reinhard Zehetbauer, Thomas Hainlen und Christian Theissl nicht bewahrheitet. Denn letzte Woche eröffnete ein neues Lokal in der Leopoldstraße 4: „Da Conte“ heißt es und es vermittelt statt Wiener Kaffeehausromantik mediterranes Flair.

„Wir wollten immer zurück, und der liebe Gott hat unsere Gebete erhört.“ Milan Petrovic Gastronom

Lang und ereignisreich ist die Geschichte der Café-Konditorei Kranister in der Leopold-straße. In seinem Äußeren immer etwas schlampig, vermittelte es aber – mit seinen schneckenförmigen, weinroten Sitzmöbel – Jahrzehnte lang das Flair eines Wiener Kaffeehauses und war bei seinen Gästen sehr beliebt.

Bis die Eigentümerin Gertrude Kranister Anfang Juli 2020 in Pension ging und das gesamte Haus verkaufte. Die neuen Eigentümer, ein Freunde-Trio aus Wien und Niederösterreich, Reinhard Zehetbauer, Thomas Hainlen und Christian Theissl, wollten vorerst nichts verändern: „Beim Kranister wollen wir den Bogen zu jüngerem Publikum schaffen. Es soll heller, freundlicher und offener werden. Und für eigenes Gratis-WLAN werden wir auch noch sorgen.“

Pandemie und Veränderung: Schlagartig weniger Gäste

Heller ist es geworden, aber das Publikum blieb schlagartig aus. Die Pandemie und die kleine optische Veränderung ließen die Gästezahlen sinken. Jetzt trachtete man seitens des Eigentümertrios auf totale Veränderung.

Ein vollkommener Umbau machte aus der Konditorei ein feines mediterranes Restaurant. Der Inhaber ist besonders in Kritzendorfer gut bekannt. Milan Petrovic hat auch einmal das Donaurestaurant im Kritzendorfer Strombad geführt. Jetzt ist er stolzer Besitzer des Lokals „Da Conte“ in der Leopoldstraße 4.

„Das Donaurestaurant musste ich aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben“, erzählt Milan Petrovic der NÖN. In der Zwischenzeit hat er kulinarisch fast die ganze Welt bereist. „Meine und die Gedanken meiner Familie waren aber immer in Klosterneuburg. Wir wollten immer zurück, und der liebe Gott hat unsere Gebete erhört.“ In Klosterneuburg fühle sich die Familie einfach zu Hause und jetzt sei dieser Wunsch in Erfüllung gegangen.

Der Standort der „Trattoria da Conte“ im Zentrum Klosterneuburg wäre deshalb besser als in Kritzendorf, weil das Donaurestaurant nur saisonal zu betreiben war.

Sohn Christian ist nun der Besitzer des Lokals. „Das ist gut so, jetzt ist die nächste Generation am Zug. Mich gibt es jetzt nur noch im Hintergrund“, lacht Milan Petrovic.

