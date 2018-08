„Wir haben den neuen VOR-Plan ‚Mobil in Klosterneuburg‘ erhalten“, erzählt der Klosterneuburger Heinz Buczolich, nur einer von vielen unzufriedenen Busbenützern, die den neuen Busfahrplan in Klosterneuburg hart kritisieren.

Und er erklärt auch, warum: „Es gibt für die Obere Stadt (Linie 1) einen ‚minimalen‘ Planfehler bei der Fahrt zum Beispiel vom Industriezentrum, Haltestelle Donaustraße /Büropark in die Obere Stadt, zum Beispiel Haltestelle Stadtfriedhof (Linie 3). Der Umsteigepunkt ist Rathausplatz von Linie 1 zur Linie 3. Die Ankunftszeit der Linie 1 ist Minute 46, jedoch ist die Abfahrtszeit der Linie 3 bereits um 44, also zwei Minuten vorher. Das ergibt damit eine Wartezeit von 28 Minuten auf den nächsten Bus“, so Buczolich.

Die „VOR-A nach B App“ gäbe in ihrer Empfehlung deswegen an: Man solle zu Fuß gehen. Das wäre schneller, als 28 Minuten zu warten. Der verärgerte Fahrgast: „Das ist sicher keine Empfehlung für gehbehinderte Menschen.“

Die Buslinie Zuklin konnte der NÖN über diesen Missstand keine Auskunft geben, weil die Fahrpläne ohne den Betreiber erstellt wurden. Sabine Zuklin: „Meines Wissens wurden die Fahrpläne von Stadtrat Johannes Kehrer gemacht und somit die Wünsche der Stadtgemeinde umgesetzt.“ Ob es bei der Buslinie Beschwerden über den neuen Fahrplan gäbe? Zuklin: „Ich bekomme genug Beschwerden. Besonders der Wegfall der Rathausbusse ärgert die Fahrgäste, aber auch die Verspätungen der Linie 400 sind ständig Themen. Das Problem dort sind die Baustellen und die damit verbundenen Ampelregelungen.“

Sitzung mit VOR und den Betreibern

Am 7. August setzte sich der Verkehrausschuss des Gemeinderates zusammen, um die Probleme zu diskutieren. Vorsitzender ist Stadtrat Johannes Kehrer (PUK), der schon jetzt eine Verbesserung des Fahrplans sieht: „Nach dem Betriebsstart im Juli haben sich viele Abläufe des neuen Busnetzes eingependelt, und es gibt immer mehr Rückmeldungen aus der Bevölkerung, wo die Änderungen zu einer erheblichen Verbesserung ihrer Alltagswege führen.“

Kehrer weiß aber auch, dass es da noch viele Probleme gibt, die gelöst werden müssen. „Nichtsdestotrotz gibt es einerseits noch Probleme in der Betriebsführung wegen ausgefallener Kurse, die einfach nicht passieren dürfen, und andererseits noch Punkte im Konzept, wo wir nachjustieren wollen.“ Dazu gab es am 7. August einen Extra-Ausschuss. Konkrete Lösungsansätze wurden aber nicht kommuniziert.

„Zudem gab es eine Sitzung vom VOR mit den Betreibern, um die Probleme in der Betriebsführung anzusprechen und an deren Lösung zu arbeiten, außerdem haben wir als Stadt mit dem VOR künftige Nachjustierungen besprochen“, informiert Verkehrsstadtrat Kehrer weiter.

Der nahende Schulanfang erfordert weitere Verbesserungsmaßnahmen, was den Schülerverkehr betrifft. Ab September sollen die Schulbusse nach Kierling besser an die Schulendzeiten angepasst und die Kiss & Go Zone bei der Volksschule erweitert werden. Kehrer: „Zudem werden Planungen aufgenommen, die Linienführung der Stadtbuslinie 2 ab dem Fahrplanwechsel im Dezember zu optimieren.“ Der Verkehrsstadtrat kennt die Probleme und verspricht, weitere Handlungen zu setzen. „Das Netz ging zwar im Juli in Betrieb, aber nun gilt es laufend, aufbauend auf diesem Grundgerüst, das Angebot für unsere Klosterneuburger weiter zu verbessern und Probleme zu beseitigen“, so Kehrer.