Neuer Betreiber für das alte Kino in Klosterneuburg

„Ich bin zuversichtlich, dass ein Kino das ideale Freizeitangebot an die Klosterneuburger Jugend ist, da es aufgrund der örtlichen Nähe zeiteffizient und umweltfreundlich erreicht werden kann.“

Gemeinderat MichaelMüller-Fembeck, ÖVP

„Wir Grüne hoffen sehr, dass dieses Projekt auch wirklich realisiert wird. Zu oft schon haben wir der Bevölkerung etwas angekündigt, was dann nicht umgesetzt wurde. Wenn es klappt ein Kino mit einem ausgereiften Konzept in Klosterneuburg zu haben, wäre das ein großer Schritt von der vermeintlichen Schlafstadt zu einer schönen, modernen Erlebnisstadt.“

Gemeinderätinnen IreneEdtmayer und Eva-MariaFeistauer, Grüne

„Das Kino ist schon lange in Diskussion. Schön, dass die Diskussion endlich Formen annimmt und mit Cinema Paradiso Partner gefunden wurden, die schon seit Langem professionell und erfolgreich arbeiten. Schön auch, dass im Kulturausschuss dieses Projekt gemeinsame Unterstützung findet und hoffentlich dementsprechend zur Umsetzung kommt. Die nächste Hürde wird die finanzielle Beteiligung der Stadt darstellen.“

Stadtrat Karl Schmid-Wilches, SPÖ

„Ich habe mir das Kino-Projekt von Cinema Paradiso sowohl in St. Pölten als auch in Baden angeschaut und finde es einfach nur grandios, dass ein so gutes Programmkino nach Klosterneuburg kommen will. Wir alle können uns nur darauf freuen, dass Cinema Paradiso hoffentlich auch bald in Klosterneuburg ihre Pforten öffnet!“

Gemeinderätin Elisabeth Beer, PUK

„Ich freue mich, dass im Kino-

Projekt die nächste Szene beginnt, und damit auch für den Kultur- und Jugendbereich in Klosterneuburg. Gemeinsam mit dem Partner können wir hoffentlich einen Grundstein legen, um den Rathausplatz, die Obere Stadt, ganz Klosterneuburg mit Leben zu füllen!“

Jugendgemeinderat

Darius Djawadi, NEOS