„Donau Aufwärts – das Wienerlied auf Sommerfrische“ in Klosterneuburg

Wieder eine neue Idee von Michael Bauer: Der Event-Profi und unter anderem „Mastermind des Höfefestes“ bringt Musik aus Wien auf Urlaub nach Klosterneuburg – das ist NEU! Es wird (wetterbedingt) im Freien gespielt und unterhalten (bei Schlechtwetter indoor) und man genießt die Kunst im historischen Ambiente. Vier abendliche Doppelkonzerte mit den lässigsten Damen und Herren des Genres. Sie spannen den Bogen zwischen Gestern und Heute – und zwischen Wien und Klosterneuburg.

„Es ist uns eine große Freude und zugleich eine Ehre diese besonderen Ausnahmekünstlerinnen und -künstler bei uns im Pfalzhof begrüßen zu dürfen. Unser Verein Kunstvergnügen als Veranstalter – bestens erfahren beim „Höfefest“, Strandbadfest, dem Weihnachtsmarkt am Rathausplatz et cetera – bringt hier wieder eine neue Idee und man gespannt sein, was hier alles geboten wird. Den Pfalzhof als Veranstaltungslocation gewinnen zu können rundet das Konzept perfekt ab.

Dieses historische Gebäude gepaart mit dieser Reihe an Doppel-Konzerten ist einzigartig. Das muss man erlebt haben. Besonders glücklich bin ich auch Christian Tesak als künstlerischen Leiter gewonnen zu haben – er ist der Beste für diese Aufgabe und hat hier ein tolles Programm geschaffen.“ berichtet Michael Bauer.

Begonnen hatte alles damals in Kierling … das berühmte „Wiener Lieder Remasuri“ erlebt nun im neuen Konzept seine Auferstehung. Im „Weingut der Familie Bauer“ konnten viele hunderte BesucherInnen begrüßen mit Künstlerinnen und Künstlern wie Agnes Palmisano, Die Strottern, Tesak&Blazek, Robert Kolar, Roland Sulzer, die 16er Buam,… u.v.m. haben die Gäste humorvoll und in Perfektion unterhalten.