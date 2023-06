Neues Hundehaltergesetz: Fachwissen für den besten Freund

Etwa 2.000 Hunde leben in Klosterneuburg. Wer sich zukünftig ebenfalls einen tierischen besten Freund nach Hause holen möchte, muss seit 1. Juni einen Sachkundenachweis erbringen. Dieser besteht aus einer einstündigen Information durch einen Tierarzt oder einer Tierärztin. Dabei werden vor allem die Themenbereiche Gesundheit inklusive richtiger Haltung und Pflege und Auswirkung von Krankheiten auf das Sozialverhalten von Hunden behandelt.

Der zweite Teil des Sachkundenachweises ist eine zweistündige Information durch eine fachkundige Person. Der Hund als soziales Lebewesen, die Mensch-Hund-Beziehung, das Wesen und Verhalten der Vierbeiner, die Sprache der Hunde, aber auch Probleme und Lösung im Zusammenhang mit Stress und Angst und auch der Gehorsam stehen dabei auf dem Stundenplan.

„Es ist schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung, es gäbe aber bessere Wege mehr Kontrolle über Hund und Halter und Halterinnen zu haben“, sieht Angelika Fuchs, Obfrau der Tierhilfe Klosterneuburg, das neue Landesgesetz zwiespältig. Vor allem dass die Info-Stunden bis zu sechs Monaten nach der Anmeldung des Tieres bei der Gemeinde erfolgen kann, sieht sie kritisch. „In der Zeit kann schon viel passieren, wenn man nicht erfahren genug ist“, weiß Fuchs aus der täglichen Arbeit mit und für die Tiere. Außerdem würde sie sich höhere Strafen wünschen: „Geld tut immer weh, vielleicht schaut man dann mehr auf das Tier.“Zu wenige Möglichekeiten und Zeit für KontrollenEine weitere Verbesserung – auch für die Arbeit von Tierschutzorganisationen – wäre, wenn bereits bei der Anmeldung der Tiere auf der Gemeinde der Chip ausgelesen würde. Sollte dieser nicht registriert sein, dann könnte diese Situation genutzt werden, um Herrchen und Frauchen auch darauf noch einmal hinzuweisen. „Leider ist die Gemeinde aber nicht damit beauftragt und hat auch die notwendige Zeit und das Personal dazu nicht“, ist sich Fuchs allerdings natürlich bewusst.

Aber haben die bisherigen Verschärfungen von Pflichten für Hundehalterinnen und Halter eigentlich bereits etwas gebracht? „Nicht wirklich, denn es fehlt am wichtigsten: Personen, welche diese Pflichten auch kontrollieren können beziehungsweise dürfen“, weiß Fuchs. Und weiter: „Das Veterinäramt läuft auf Limit und Vereine haben einfach die Macht nicht einzuschreiten. Auch den Amtstierärztinnen und Ärzte sind oft rechtlich gesehen die Hände gebunden. Es wird immer so sein, dass die, die sich bisher immer an alles gehalten haben auch die neuen Bestimmungen befolgen, und die anderen - machen weiterhin, was sie wollen. Diese kleine Handvoll Hundehalterinnen und Halter sind auch meist das Problem und können nur durch hohe Strafen zum Denken angeregt werden.“

Die Tierhilfe Klosterneuburg selbst hat aber nicht vor die zweistündig Information für Neo-Hundehalter anzubieten. „Dafür gibt es spezielle Trainerinnen und Trainer. Wir haben genug anderes um die Ohren.Haftpflichtversicherung über 725.000 EuroEine weitere Änderung im neuen niederösterreichischen Hundehaltergesetz ist, dass nur mehr – außer bei ein paar Ausnahmen – fünf Hunde in einem Haushalt gehalten werden dürfen. Für bestehende Rudel gilt dies natürlich nicht. Fuchs glaubt daher auch nicht, dass es dadurch zu mehr Abgaben in Tierheimen kommen wird. „Wer gibt schon einen Hund ab, der schon länger zur Familie gehört?“, spricht Fuchs sicherlich den meisten Frauchen und Herrchen aus der Seele.

Und auch der Versicherungsschutz für den eignen Vierbeiner muss angepasst werden. Herrchen und Frauchen müssen für jede Fellnase den Nachweis bei der Gemeinde erbringen, dass sie über eine Haftpflichtversicherung mit einer Mindestsumme von 725.000 Euro pro Hund für Personen und Sachschäden abgeschlossen wurde. Dieser muss auch für bereits längere vierbeinige Familienmitglieder innerhalb der nächsten zwei Jahre erbracht werden. Die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger werden von der Stadtgemeinde Klosterneuburg gesondert kontaktiert und über die Pflichten, die sich nun auch für langjährige Hundehalterinnen und Halter geändert haben, informiert.