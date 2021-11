Verwirrung in Klosterneuburg: Wo gilt der 30er jetzt wirklich?

„Jetzt fahren alle in Klosterneuburg nur mehr 30. Sogar auf der Umfahrungsstraße“, entrüsten sich wohlinformierte Lenker, die es eilig haben. Dass nicht überall im Gebiet der Stadtgemeinde 30 gefahren werden muss, dürfte sich noch nicht so richtig herumgesprochen haben.

Am 25. Oktober war es so weit: Die generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Gemeindestraßen Klosterneuburg mit 30 Stundenkilometer ist mit Enthüllung der Schilder an den Ortstafeln von Klosterneuburg und seinen Katastralgemeinden in Kraft getreten.

Karte Geoland Basemap, Foto Mino Surkala/Shutterstock.com, Grafik Bischof

„Umfassende neue Piktogramme am Boden und das Entfernen der bestehenden 30er-Zonen Beschilderung lichten den Klosterneuburger Schilderwald. Diese Begleitmaßnahmen werden in den darauffolgenden Tagen und Wochen noch sukzessive umgesetzt“, ist aus dem Rathaus zu hören.

Aber wo und was sind die Gemeindestraßen in Klosterneuburg? Im Prinzip gilt die 30er Zone in ganz Klosterneuburg. Ausgenommen davon sind jedoch die Bundes- und die Landesstraßen (siehe Infobox).

Maßnahme aus dem STEK 2030+

Die Regelungen für bestehende, verkehrsberuhigte Zonen bleiben gleich, zum Beispiel für Wohnstraßen oder für Fußgängerzonen.

Mit dieser Maßnahme aus dem Stadtentwicklungskonzept (STEK 2030+) folgt Klosterneuburg den aktuellen EU Richtlinien für die Erhöhung der Verkehrssicherheit in ganz Europa.