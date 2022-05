P&R am Bahnhof Kierling nun schrankenlos und unkompliziert

Werbung

Damit den Nutzern des öffentlichen Verkehrs ausreichend Parkplätze beim Bahnhof Klosterneuburg-Kierling zur Verfügung stehen, ist bei der Park&Ride-Anlage seit 20. Mai ein neues, schrankenloses Zufahrtssystem im Einsatz. Die Kunden haben während des Probebetriebes einen Monat lang die Möglichkeit, sich an das innovative System zu gewöhnen.

„Um zu gewährleisten, dass unsere Kundinnen und Kunden heute und in Zukunft ausreichend Abstellplätze beim Bahnhof Klosterneuburg-Kierling zur Verfügung haben und damit bequem und rasch auf die umweltfreundliche Bahn umsteigen können, hat die ÖBB-Infrastruktur AG gemeinsam mit dem Land NÖ ein modernes, zeitgemäßes Zufahrtssystem entwickelt, das nun in einen knapp vierwöchigen Testbetrieb gegangen ist“, informiert ÖBB-Sprecher Christopher Seif.

Neues Zufahrtssystem – Testphase bis 19. Juni

Vorerst läuft die Anlage im Probebetrieb, um einerseits das einwandfreie Funktionieren der Anlage im Dauerbetrieb testen und sicherstellen zu können, und andererseits um den Parkplatzbenützern Zeit zu geben, sich an das moderne System zu gewöhnen. Die Testphase endet am 19. Juni, danach wird das System aktiviert.

An der gewohnten Fahrt zur Park&Ride-Anlage wird sich für Pendlerinnen und Pendler so wenig wie möglich ändern. Deshalb setzt man auf ein innovatives Zufahrtssystem ohne Schranken. Das Kennzeichen des einfahrenden Autos wird bei der Zufahrt mittels Kamera automatisch erfasst. Bei Verlassen der Park&Ride-Anlage registriert eine weitere Kamera mittels Kennzeichenerfassung, dass dasselbe Auto die Anlage wieder verlassen möchte.

Erst jetzt muss der/die Fahrer/in selbst aktiv werden und einen gültigen Fahrschein mittels Code am Scanner bei der Ausfahrtssäule einlesen. Durch die Verknüpfung von Autokennzeichen und Fahrschein erkennt das System, ob man berechtigt geparkt hat und eine grüne Ampel signalisiert die Ausfahrt.

Schrankenlos und unkompliziert

Erfolgreich getestet wurde dieses schrankenlose System in einem Pilotprojekt in St. Valentin. Jetzt wird es kontinuierlich ausgerollt – in erster Linie auf die stark frequentierten Park&Ride-Anlagen und Parkdecks im Umland von Wien. Eine Ausdehnung auf insgesamt 21 Standorte ist für heuer vorgesehen.

