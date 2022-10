Verein: Seit 1948 wieder zusammen für die Schönheit Klosterneuburgs

Seit mehr als 100 Jahren versucht der Verschönerungsverein Klosterneuburg, die Babenbergerstadt noch weiter lebenswerter zu machen. Dabei hat der Verein selbst auch eine wechselvolle Geschichte.

Der 1884 gegründete Verein leistete bis zu seinem zwangsweisen Auflösung 1938 fruchtbare Arbeit auf dem Gebiet der Heimat- und Stadtpflege. 1948 belebte der damalige Bezirksvorsteher Dr. Strebl das brachliegende Vereinswesen. Damit wurde auch der Verschönerungsverein zu neuem Leben erweckt. Von 211 Mitgliedern im Jahr 1951 wuchs der Stand bis Mitte 1979 auf fast 2.500 an. Als Einzelverein in seiner Art ist er der größte Verein Österreichs.

Wichtiger Beitrag zum Bild der Stadt

Neben der fast sprichwörtlich gewordenen geselligen Erfassung vieler Mitbürger prägt der Verein als „das mahnende Gewissen“ das Stadtbild mit. Eine Großzahl von Initiativen wurden gesetzt, um vom Verfall bedrohte Kulturdenkmäler schützend zu sanieren: Pestsäule am Stadtplatz, Antoni-Bründl in der Buchberggasse, Urlaubskapelle in der Kierlinger Straße, Meynertkreuz am Buchberg oder die Mariensäule am Rathausplatz.

Grünanlagen, Blumenaktionen, Pflanzung von Bäumen und Sträuchern, wie die Reinhaltung der Straßen und Plätze sind ebenso wichtige Aktivitäten. Rund 300 Rast- und Ruhebänke werden ehrenamtlich betreut.

Wenige Mitarbeiter leisten die enorm große Arbeit im Interesse der gesamten Einwohnerschaft. Sie wäre aber ohne die finanzielle Hilfe der Mitglieder und Gönner nicht möglich und auch in Zukunft nicht vorstellbar.

