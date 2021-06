Die Bibel wurde bereits 200 Jahre vor Martin Luther vom "österreichischen Bibelübersetzer" ins Deutsche übersetzt. Sein Ziel war es die Texte der Bibel vielen Menschen zugänglich zu machen. Das tat er auf eine spezielle Art und Weise, für die er jedoch angefeindet wurde.

„Die Übersetzung des Evangelien-Werk erinnert sehr stark an die heutige Übersetzung, wie wir sie kennen“, so Edith Kapeller, von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Zur Zeit läuft ein inter akademisches Forschungsprojekt zum Österreichischen Bibelübersetzer, an dem Kapeller beteiligt ist - sie war jahrelang wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bibliothek des Stiftes Klosterneuburg.