Die Grünen schaffen Platz zwei in Klosterneuburg

Für Johanna Mikl-Leitner hat der Tag schon nicht allzu gut begonnen: Vor ihrem Wahllokal in der Käferkreuzgasse warteten Klima-Aktivisten, die die Landeshauptfrau medienwirksam zur Rede stellten. Trotzdem war sie gelassen und zuversichtlich. Stunden später zeigt sich aber: Das landesweite Minus von rund zehn Prozent ist ein herber Verlust für die Klosterneuburgerin und die ÖVP.

Und das spiegelt sich auch in der Heimatstadt wider, wenn auch weniger deutlich: Das Minus in Klosterneuburg liegt bei "nur" sechs Prozent - insgesamt holt die ÖVP mit 42,2 Prozent den klaren ersten Platz und liegt über dem NÖ-Schnitt.

Über dem Landes-Ergebnis liegen auch die Grünen. Sie stoßen die SPÖ von Platz zwei - mit beachtlichen 16,1 Prozent und einem winzigen Plus von 0,9 Prozent. Die SPÖ muss 2,4 Prozent einbüßen und kommt auf 14,6 Prozent und Platz drei, gefolgt von den NEOS mit 13,2 Prozent (plus drei Prozent). Die FPÖ, traditionell unterdurchschnittlich in Klosterneuburg, erreicht 12,5 Prozent und ein Plus von 3,3 Prozent. Über dem NÖ-Durchschnitt liegt die MFG mit 1,4 Prozent.

Die Ergebnisse im Überblick:

ÖVP: 42,2 %

Grüne: 16,1 %

SPÖ: 14,6 %

NEOS: 13,2 %

FPÖ: 12,5 %

MFG: 1,4 %

Wahlbeteiligung: 67,0 %

