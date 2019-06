Im Rahmen eines Festaktes in St. Pölten erhielten die ersten Absolventen der Studienangebote der NÖ Talenteschmiede den Titel „Coding & Robotics Engineer“ sowie „Junior Wissenschaftler“ in Astronomie beziehungsweise Physik verliehen. Den Betreuerinnen und Betreuern der 18 NÖ Talenteschmieden – darunter Katja Higatzberger von der Talenteschmiede Klosterneuburg – wurde mit der Übergabe der Talente.Weg.Weiser Anerkennung gezollt.

Insgesamt 16 junge Talente stellten ihr Wissen in den vergangenen Monaten in den Talentförderangeboten der NÖ Talenteschmiede unter Beweis. Mit den Studien wird Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu vertiefender Auseinandersetzung mit Themen aus den Bereichen der modernen Informationstechnologie sowie der Astronomie und Physik geboten.

Mit den ersten Absolventen der NÖ Talenteschmiede hatte man erst im kommenden Herbst gerechnet. Das spreche für das große Interesse und die Talente der frischgebackenen Ingenieure und Wissenschaftler, meinte NÖ Talenteschmiede-Projektleiter Martin Peter im Rahmen der feierlichen Diplomverleihung.

Wissenschaft und Technologie

Im Studium „Coding & Robotics“ geht es um Programmieren von Robotern und Computerspielen, um das Erstellen von Websites oder um die Frage, was Informatik eigentlich ist. Im Studium „Science & Technology“ stehen etwa Themen wie Magneten und Elektrizität, Quanten, Flugzeuge, Raketen und astronomische Instrumente oder Leben im Weltall am Plan.

Die Stärken schätzen und bewusst fördern

Die Palette in den niederösterreichweit über 1.000 Talentförderangeboten reicht über die Studien hinaus von Literatur, Philosophie und Kunst über Fremdsprachen, Geschichte und Gesellschaft bis zu Natur, Technik, Logik und Mathematik.

Rafael Ecker, Bereichsleiter Talenteförderung im Musikschulmanagement NÖ: „Für die wertvolle Arbeit und das gemeinsame Engagement im Bereich der außerschulischen Talenteförderung sollen die Talente.Weg.Weiser Anerkennung und Auszeichnung sein, andererseits auch als sichtbares Zeichen für die Mission, die individuellen Stärken junger Menschen Wert zu schätzen und bewusst zu fördern, fungieren.“

In Klosterneuburg können Kinder und Jugendliche ab abgeschlossener 6. bis zur 10. Schulstufe beim NÖ Talentesommer von 26. bis 30. August im Institute of Science and Technology Austria (ISTA) wissenschaftliche Modelle kennenlernen. Anmeldung unter www.noe-begabt.at. Anmeldeschluss: 30. Juni.