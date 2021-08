Vom Neueinsteiger im Klosterneuburger Gemeinderat zum Juniorpartner der ÖVP – Clemens Ableidinger, Fraktionschef der NEOS, zieht gemeinsam mit der ÖVP die Fäden in der Babenbergerstadt.

NÖN: Politisch ist jetzt im Sommer nur wenig los. Was machen Sie, wenn Sie nicht im Gemeinderat sitzen?

Clemens Ableidinger: Ich bin an der Uni Wien als Universitätsassistent tätig. Ich schreibe dort an meiner Forschungsarbeit im Bereich der Geschichte.

Waren Sie ein guter Schüler und Student ?

Nicht prinzipiell. Das war immer vom Fach abhängig.

Und für die Gemeinde gibt’s jetzt gar nichts zu tun?

In der Politik ist es im Sommer immer ruhiger. Die nächste Gemeinderatssitzung ist erst im September. Ich nutze die Zeit, um zu überlegen, welche Projekte wir ab September angehen wollen.

Können Sie uns Ihre Überlegungen schon skizzieren?

Ein großes Thema der NEOS ist immer die Bürgerbeteiligung. Uns schweben zwei Projekte vor. Erstens sollen Bürger Petitionen einbringen können.

Kann das nicht jeder Bürger mit einem Initiativantrag und etwa 300 Unterschriften?

Das schon, aber wir wollen, dass das auch digital funktionieren kann. Wir wollen, dass der Zugang dazu leichter wird.

Und Ihr zweites Projekt?

Wir wollen ein Bürgerbudget einrichten. Das bedeutet, dass ein gewisser Geldbetrag für verschiedene Projekte von der Gemeinde bereitgestellt wird. Die Bürger können dann abstimmen, für welches Projekt das Geld verwendet werden soll. Ich finde, das ist ein spannender Prozess. Kann nur sein, dass wir da ein bisschen schneller sind als die Gemeindeordnung.

Wir wollen ein Bürgerbudget einrichten. Das bedeutet, dass ein gewisser Geldbetrag für verschiedene Projekte von der Gemeinde bereitgestellt wird

Sie sind 2020 vom Einstieg in die Gemeindepolitik gleich als Juniorpartner auf die Regierungsbank gestartet. Ein Einstieg von null auf hundert. Ist der geglückt?

Ja, ich denke schon, wobei die Lernkurve steil war. Es gibt ja keinen Workshop: „Wie werde ich Stadtrat“. Das geht nur mithilfe der anderen Kollegen im Gemeinderat. Und die war immer da. Für die NEOS war das Wahlergebnis sehr erfreulich.

Was waren die Highlights in den letzten eineinhalb Gemeinderatswahlen für Sie?

Die Wiedereinführung und Adaptierung des Speakers Corner im Gemeinderat, der Kindergarten bei der Entwicklung der Weilguni-Gründe, oder der Radweg-Lückenschluss Agnesbrücke. Am meisten freut mich, dass es jetzt ein ernsthaftes Bemühen gibt, das alte Kino am Rathausplatz wieder zu aktivieren. All das zeigt: Wenn man hartnäckig ist, lassen sich Dinge auch bewegen.

Aber ist nicht das Los des Juniorpartners, Dinge zu bewerkstelligen, aber die Früchte der Arbeit erntet dann der große Bruder, die ÖVP?

Das sehe ich – jedenfalls in Klosterneuburg – nicht so. Wir gehen in dieser Partnerschaft sehr rücksichtsvoll und sehr gleichwertig, was die Gestaltung betrifft, mit einander um.

Wie finden Sie als Neueinsteiger das Klima im Klosterneuburger Gemeinderat?

Wir haben immer gesagt, dass die anderen Fraktionen eingebunden werden sollen. Das gelingt. Wir wollen die klassischen Rollen der Opposition und der Regierung aufbrechen. Damit ist es uns gelungen, Akzente zu setzen. Über vieles wird seit Jahren gesprochen, aber nicht ist passiert. Jetzt schon.

Wir haben immer gesagt, dass die anderen Fraktionen eingebunden werden sollen. Das gelingt.

Durch diese „Zukunftspartnerschaft“ mit der ÖVP verschwimmen die parteilichen Grenzen?

Nein. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ÖVP und NEOS zwei grundverschiedene Parteien sind.

Das sehen Andere anders. Zum Beispiel Peter Hofbauer, der meint, die ÖVP und die NEOS wären nicht mehr von einander zu unterscheiden. Er spricht von einem Oppositions-Schmäh…

Prinzipiell schätze ich die kritische Art von Peter Hofbauer sehr, weil er Missstände offen und direkt anspricht. Das Problem dabei ist, dass Hofbauer in seiner Art persönlich sehr angriffig wird.

Hofbauer fordert immer wieder mehr Transparenz. Ist das nicht auch ein Leitsatz der NEOS?

Den Umgang mit Transparenz haben wir selbst kritisiert.

Aber wären Sie nicht viel kritischer bei diesem Thema, wären Sie nicht Partner der ÖVP?

Wir kritisieren das auch, wenn es angebracht ist, aber in einer anderen Tonalität als Hofbauer. Die NEOS stehen bedingungslos für Transparenz, doch dort, wo es um Persönlichkeitsrechte geht, wird es heikel. Transparenz ist notwendig, wie man bei der ÖBAG-Affäre sieht. Es ist das Recht der Bürger, alles über ihre Vertreter zu wissen.

Die NEOS stehen bedingungslos für Transparenz, doch dort, wo es um Persönlichkeitsrechte geht, wird es heikel

Aber gibt es nicht auch dafür Grenzen?

Die gibt es im Privatbereich der Politiker, aber die sind sehr schwer zu definieren. Das ist noch immer ein Graubereich. Da muss man von Fall zu Fall entscheiden.

Sie arbeiten in der Zukunftspartnerschaft eng mit dem Bürgermeister zusammen. Was zeichnet Schmuckenschlager Ihrer Meinung nach aus?

Dass er sehr sachlich ist und versucht, auch andere zu verstehen. Auf persönlicher Ebene hat er immer ein Ohr für den anderen. Anders wie in anderen Gemeinden, zieht er nicht scharfe Grenzen zu den anderen Fraktionen. Er sucht das Miteinander.

Und Kritik an ihm gibt es gar keine?

An der Person Schmuckenschlager stört mich nichts. Politisch könnten ein paar Dinge etwas flotter gehen. Die NEOS würden sich ambitioniertere Ansätze wünschen.

Was müsste man Ihrer Meinung nach in Klosterneuburg sofort ändern?

Vieles funktioniert in unserer Stadt sehr gut. Aber eine Verkehrsberuhigung für den Rathausplatz wäre schon wichtig. Alle Städte in Europa beruhigen ihren Kern. Das müsste doch auch in Klosterneuburg zu machen sein.

Das ist aber nun wirklich ein alter Hut. Da müssten ja doch auf alle Fälle die Autos weg, eine Tiefgarage her und, und und …

Verkehr ist im gesamten Wiener Umland ein Problem. Das ist sicher eine Herausforderung. Für gute Ideen ist es aber nie zu spät.

Ökologie und Ökonomie gehören zusammen

Klimawandel ist ein Thema wie nie zuvor. Sind die NEOS gar keine Öko-Partei?

Ökologie und Ökonomie gehören zusammen. Ich wäre froh, wenn mehr auf ökologischer Seite gemacht werden würde. Bei neuen Projekten sind viele Verbesserungen schon Bedingung. Das wollen aber auch alle im Gemeinderat.E-Autos alleine retten nicht die Welt, sie leisten aber einen positiven Beitrag. Man müsste das gesamte Steuersystem verändern. Der große Wurf muss von der Politik kommen, damit die Industrie sich darauf einstellen kann. Es geht auch hier nur gemeinsam.

Was sind die großen Würfe in der Kommunalpolitik Klosterneuburgs bis 2025?

Das alte Kino am Rathausplatz muss renoviert werden. Ich hoffe auf eine baldige Finanzierung. Im alten BH-Gebäude sollen kleine Firmen Platz finden, im Rahmen eines modernen „Coworking Space“, und ein Jugendrat soll gegründet werden, damit ein Austausch der Jugendlichen mit dem Gemeinderat stattfinden kann.

Das alte Kino am Rathausplatz muss renoviert werden. Ich hoffe auf eine baldige Finanzierung

Werden Sie bei der nächsten Gemeinderatswahl 2025 wieder antreten?

Ich bin alles andere als ein Sesselkleber. Wenn ich das Gefühl habe, einen wichtigen Beitrag leisten zu können, schon.