Die letzte Gemeinderatswahl 2020 war für den Fraktionschef der FPÖ, Josef Pitschko, kein Tag der Freude. Er rettete mit dem schwachen Abschneiden gerade noch sein Mandat als Stadtrat. Warum das so war und wie sich der blaue Faktionschef die Zukunft vorstelle, das verrät er der NÖN im Sommergespräch.

NÖN: Das ist 2020 ja gerade noch gut gegangen…

Josef Pitschko: Ja, das war knapp. wir haben gerade noch den Stadtrat retten können.

Warum dieser Absturz bei der Gemeinderatswahl?

Das war die Strache-Geschichte und der Thunberg-Hype. Die Leute glauben, wenn sie Grün wählen, stoppt das den Klimawandel.

Wo sehen Sie weitere Gründe für die Wahlniederlage?

Ganz verstehe ich das nicht. Wir haben gut gearbeitet, und der Wähler hat es nicht honoriert. Die Grünen haben nichts getan und waren Wahlsieger. Da hackelt man fünf Jahre lang, und dann verliert man wegen einer grünen Welle.

Gibt es denn keinen Klimawandel?

Natürlich gibt es den, aber die Ursache ist die wachsende Weltbevölkerung. Da gibt es aber keine Lösung, außer die Erde selbst setzt sich zur Wehr, indem die Rohstoffe ausgehen, eine Pandemie kommt oder das Baumaterial weniger wird.

Wie rettet die FPÖ die Welt?

Nur mit den E-Autos wird uns das sicher nicht gelingen. Wir lassen die Drecksarbeit in armen Gegenden machen und machen bei uns auf fein. Das ist ja wirklich zynisch.

Was ist derzeit Ihr Hauptaufgabengebiet?

Ich habe den Vorsitz im Rechtsausschuss, und dort werden Bausachen derzeit sehr streng behandelt. Es gibt viele Einsprüche von Anrainern und Bauwerbern. Das ist ein unheimlich spannender Ausschuss. Das gefällt mir. Mein Ausschuss ist mit intensiver Arbeit verbunden, aber leider nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Was ist Ihr größtes Anliegen für unsere Stadt?

In den letzten 30 Jahren hat der von der ÖVP dominierte Klosterneuburger Gemeinderat zwei Jahrhundertchancen für die Stadtentwicklung vergeben, indem er erstens das ehemalige Kasernengrundstück in der oberen Stadt billig verscherbelt und zweitens nicht das gesamte Areal der ehemaligen Magdeburgkaserne von der Republik Österreich gekauft hat. Verantwortungsvolle und fähige Kommunalpolitiker hätten gemeinsam mit Vertretern des Bundes und des Landes Niederösterreich eine zukunftsweisende Liegenschaftsentwicklung erarbeitet, beispielsweise einen Bildungscluster. Das hätte einen nachhaltigen Wert für Klosterneuburg erbracht. Leider haben das die Wähler entweder nicht mitbekommen oder sie haben es nicht verstanden.

Hatten wir da als Gemeinde nicht einfach zu wenig finanzielle Mittel?

Für das Happyland haben wir ja auch 16 Millionen aufbringen können. Ich werfe dem Stift nicht vor, was sie machen. Ich werfe uns vor, dass wir so blöd sind und Jahrhundertchancen vergeben.

Wer war Ihnen in der Bundespolitik lieber: Hofer oder Kickl?

Ich bin da in keinem Lager. Ich bin FPÖ. In den Kernthemen liegt für mich die FPÖ richtig. Das Ganze war ungeschickt angelegt. Hofer ist Kandidat für das Bundespräsidentenamt und Nationalratspräsident. Das ist seine Schiene. Ich hoffe, er kandidiert wieder. Noch einmal werden sich die Leute doch nicht täuschen lassen. Oder?

Wie können Sie mit Bürgermeister Schmuckenschlager ?

Ich glaube, er hat mit den Jahren an Erfahrung gewonnen. Ich habe mit ihm eine korrekte Gesprächsbasis. Es geht ja immer um den Menschen. Wir sind alle in Klosterneuburg daheim, man kann da nicht auf Todfeind machen.

Wie werden Sie in Zukunft Ihr Amt anlegen?

Ich sehe mich weiterhin in der Funktion der Kontrolle und will, dass die Leute informiert sind.

Werden Sie 2020 wieder für den Gemeinderat kandidieren?

Wenn jemand in Österreich mit 75 Bundespräsident werden kann und so wie der Herr Biden mit 78 Präsident der USA, dann trau ich mir einen Stadtrat in Klosterneuburg mit 72 auch zu. Ab und zu denke ich mir schon, dass ein Jüngerer mein Amt übernimmt, aber so lange sich niemand aufdrängt, werde ich weitermachen.