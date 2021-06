Das Bundesdenkmalamt beleuchtet das dunkelste Kapitel der Geschichte neu: 2.113 – teils vergessene – NS-Opferorte wurden österreichweit dokumentiert und in einer Liste erfasst. In Klosterneuburg – damals dem 26. Bezirk von Groß-Wien – finden sich acht mehr oder weniger bekannte Standorte, die einst Schauplätze von Zwangsarbeit oder Folter waren.

Zwangsarbeiter in Groß-Wien

Ungarische Juden, Jugoslawen, Polen und Italiener wurden im 26. Wiener Bezirk zur Zwangsarbeit gezwungen. Groß-Wien zählte gesamt über 100.000 Zwangsarbeiter – viele der 610 Lager sind heute überbaut. Auch in Klosterneuburg erinnert kaum noch etwas an die Gräueltaten von damals.

Das Wiener Stadt- und Landesarchiv hat die 610 Standorte jedoch auf einer interaktiven Online-Karte gesammelt. Und auch der Alltag der Zwangsarbeiter ist dokumentiert: Sie mussten – etwa in der Rüstungs- oder Bauindustrie, bei Aufräum-Arbeiten oder Sprengsatz-Entschärfung – schwere Dienste verrichten. Untergebracht in eigenen, oft überbelegten Lagern, Baracken auf Firmengeländen, Gastgewerbe-Betrieben oder auch auf öffentlichen Plätzen, war die Situation der Arbeiter prekär.

Martinstraße 28: Heil- und Arbeitsanstalt

Der schlossartige Komplex hat eine facettenreiche Vergangenheit: Ursprünglich war dort eine Weberei beheimatet, später die Landesirrenanstalt, ein Altersheim und ein Frauenhospiz. In den 1920er-Jahren gründeten das Volksgesundheitsamt und die Gemeinde Wien die Heilanstalt für geschlechtskranke Frauen – auch im NS-Regime wurde die Einrichtung weitergeführt. Das Ziel: die „Fürsorge“ und „Erziehung“ von „besserungsfähigen“ und „asozialen“ Frauen – meist im Alter von 18 bis 25 Jahren.

Die Realität in der Heil- und Arbeitsanstalt mit gesamt rund 300 Betten war freilich eine andere: Epileptikerinnen oder mit Geschlechtskrankheiten infizierte Vergewaltigungsopfer, die vermutlich ins Schloss Hartheim transportiert und dort ermordet wurden. Frauen, die in die Zwangsarbeit gezwungen wurden – etwa wegen „Rassenschande“, weil der Freund den arischen Vorstellungen nicht entsprach. Ein ähnliches Schicksal mussten Arbeitsverweigerinnen, Prostituierte, Alkoholkranke oder als debil Abgestempelte erleiden. Der Alltag in der Einrichtung: Schwerstarbeit – Kohle tragen, Leitungen stemmen, mit Stahlbürsten putzen oder Näh- und Wäschedienst im enormen Pensum verrichten.

Dem Rassenpolitischen Amt war das aber nicht genug: Unmut über die Klosterneuburger Anstalt kam wegen hoher Rückfallquoten auf – die Asozialenkommission versuchte daher ab Mitte 1944, Frauen in die Arbeitsanstalt Am Steinhof zu übersiedeln.

Martinstraße 56: Erziehungsheim

Wo einst der Verwaltungssitz des Klosters St. Jakob war, war während der NS-Zeit das „Wiener Städtische Erziehungsheim Klosterneuburg“ – eine Kooperations-Einrichtung des benachbarten Arbeitshauses. In die Wiener Sonderschule für Schwererziehbare wurden, Überlebenden zufolge, Kinder aus dem Erziehungsheim am Spiegelgrund überstellt – der Anstaltskomplex würde, so die Wissenschaft, vor allem ob der Kooperation mit dem Spiegelgrund größeres Forschungsinteresse als bisher verdienen.

Heilanstalt Gugging

In der Liste des Bundesdenkmalamts nicht berücksichtigt ist die wohl bekannteste und berüchtigste NS-Einrichtung: die Nervenheilanstalt in Maria Gugging. Zwischen 1939 und 1946 fielen insgesamt 2.200 Patienten der Psychiatrie Gugging den Nazis zum Opfer. Rund 700 Menschen mit Behinderung erlagen der Vernichtungsaktion T4. Sie wurden ins Schloss Hartheim nahe Linz abtransportiert und dort vergast. Unter ihnen waren rund 100 Kinder – das jüngste Opfer im zarten Alter von vier Jahren. Auch in der Anstalt selbst wurde getötet: durch Hunger, Vernachlässigung oder Folter.