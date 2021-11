Jüdischer Friedhof Klosterneuburg: Ein malerischer Ort des Gedenkens

Jahrzehnte lang war der Jüdische Friedhof dem Verfall preisgegeben und vergessen. Fast ein Jahrzehnt hat es gedauert, um ihn wieder herzurichten. Die Arbeiten wurden nun abgeschlossen, der Friedhof wieder in die Verantwortung der Stadt übertragen.

Stille Beobachterin

Initiatorin der Sanierung war die inzwischen leider verstorbene Stadträtin Martina Enzmann, die ein privates Komitee ins Leben rief und so die Erhaltung des Friedhofs einleitete. Bund, Land und die Kultusgemeinde investierten in die Sanierung 640.000 Euro. Die Schlüsselübergabe an die Stadtgemeinde wurde mit einer kleinen Gedenkfeier umrahmt.

„Friedhöfe sind ein Teil der Gemeinde, weil sie Erinnerungen festhalten“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Er sieht die Bewahrung der Erinnerung und die Pflege des Friedhofs als Aufgaben der Stadt. Besonders schön sei, dass die Initiative von der Gesellschaft in Person von Martina Enzmann ausging: „Der Friedhof soll ein Ort des Denkens, des Dankens und der Erinnerung sein.“

„Es bedeutet uns sehr viel, dass die 650 Gräber nun wieder ein würdiges Ansehen bekommen haben“, so der Präsident der Kultusgemeinde, Oskar Deutsch. Und: „Freude ist nicht oft ein Wort, das man am Friedhof hört. Aber wir freuen uns, dass wir den Schlüssel übergeben können.“

„Der Friedhof zeigt eindrucksvoll die Geschichte der letzten 83 Jahre“, so Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und bezieht sich damit auf die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, die Reichspogromnacht. Sobotka mahnt: „Wir haben uns der Geschichte lange nicht gestellt und viel unter den Teppich gekehrt. Der Friedhof soll dazu dienen, jüdischen Familien die Hand zu reichen.“

Auch Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann – als Vertreter der Landeshauptfrau – lobte die Arbeit von Enzmann als Kämpferin und Triebfeder für das Projekt: „Sie hat oft gemahnt, dass das Land und die Stadtgemeinde hier eine Verantwortung haben.“ Und er verspricht: „Wir werden Maßnahmen treffen, den Bürgern den Friedhof näher zu bringen.“