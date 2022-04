Ideensuche für den Weidlinger Spar – unter Einbindung der Bürger

Werbung TLI Anzeige Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

Die Tankstelle in der Weidlinger Straße ist schon seit einiger Zeit geschlossen. Gemeinsam mit dem Platz, an dem sich derzeit noch der Spar befindet, soll in naher Zukunft ein Eurospar entstehen.

Damit auf diesem Areal die bestmögliche Nutzung realisiert werden kann, sind nun die Klosterneuburger gefragt. Sie können sich – bis Anfang Juni – mit ihren Ideen, Wünschen und Vorstellungen für die Neugestaltung an die Stadtgemeinde wenden, damit diese dann in die Planungen für den Standort miteinfließen können.

„Wir wollen Feedback bereits im Vorfeld einholen, um dieses in den Prozess einfließen lassen zu können“, erklärt Planungsstadtrat Johannes Edtmayer (Grüne) die Idee der Stadtgemeinde sich schon jetzt an die Klosterneuburger zu wenden. So wolle man Ideen aus der Bevölkerung aufnehmen, kanalisieren und in das Projekt einfließen lassen.

Vorgaben für den Architekturwettbewerb

Durch drei Maßnahmen will die Stadt sicherstellen, dass die Verträglichkeit sowohl im Hinblick auf Verkehr als auch Stadtbild gegeben ist. Daher hat der Ausschuss für Stadtbildpflege, Stadtplanung und Naturschutz einstimmig folgende Punkte beschlossen:

Untersuchung und Auswirkungen auf das Verkehrssystem – hierfür werden Untersuchungen und ein Verkehrskonzept erstellt, deren Kosten von der Firma Spar, der Stadtgemeinde und dem Land NÖ getragen werden.

Nutzungskonzept : Aufgrund der Lage im Stadtgebiet werden zusätzliche Nutzungen angeordnet. Dies könnten Arztpraxen, Kinderbetreuungseinrichtungen oder Co-Working-Spaces sein.

Gestaltungswettbewerb: Vonseiten des Grundeigentümers Spar ist ein Gestaltungswettbewerb auszuloben, der unter anderem die Entwicklung eines städtebaulichen Konzepts unter Berücksichtigung des städtebaulichen Kontextes inhalten soll. Außerdem wird ein wichtiger Augenmerk auf Kfz- und Fahrradabstellplätze gelegt.

Ideen-Sammlung vor der eigentlichen Planung

Bis Anfang Juni können sich nun alle mit ihren Ideen für die Neugestaltung des Areals selbst beziehungsweise auch der Umgebung an die Stadtgemeinde wenden. Diese werden gesammelt und dann an Spar weitergegeben. Die Stadtgemeinde kann diese in das Raumordnungsverfahren einfließen lassen. Danach werden die konkreten Pläne im Auflageverfahren sechs Wochen öffentlich einsehbar sein.

Etwaige Einsprüche müssen dann im Gemeinderat behandelt werden. Victoria McDowell, Leiterin der Stadtplanung, rechnet mit einer notwendigen Widmungsänderung für das Areal Ende 2022, Anfang 2023.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Stadtrat Edtmayer auf ein breites Feedback. „Wir versuchen von Projekt zu Projekt, die richtige Vorgehensweise zu finden“, erklärt Schmuckenschlager die Ideen bereits vor den ersten Schritten die Bevölkerung in das Projekt – soweit wie möglich – miteinzubinden. „Wir wollen das Bürgerbeteiligungsverfahren neu denken“, ergänzt Edtmayer diesen Wunsch der Stadtgemeinde. anliegen@klosterneuburg.at

