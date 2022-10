Kosterneuburger Ehrengrab für Altbürgermeister Gottfried Schuh

Gottfried Schuh kandidierte erstmals 1970 zum Gemeinderat, doch erst 1975 zog er in das Stadtparlament ein. Für die darauffolgende Periode schlug der damalige Bürgermeister Karl Resperger Gottfried Schuh als Vizebürgermeisters vor, ein Amt, das er von 1980 bis 1985 bekleidete. Nach der Pensionierung von Bürgermeister Karl Resperger wurde Gottfried Schuh von der ÖVP einstimmig als Kandidat für die Bürgermeisternachfolge nominiert und schließlich bei der Gemeinderatswahl im März 1985 gewählt . Er wurde 1990, 1995, 2000 und 2005 wiedergewählt. Am 31. Oktober 2009 legte Schuh sein Amt als Bürgermeister zurück. Er war der längst amtierende Bürgermeister in der Geschichte Klosterneuburgs . Am 22. Juni 2011 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft verliehen. Am 30. August 2022 ist Gottfried Schuh im 78. Lebensjahr verstorben.