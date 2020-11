„Testen, testen, testen“, das sei das Gebot der Stunde, heißt es von den Verantwortlichen. Schnell soll es gehen, das sei dabei das Wichtigste. Nun gut, an uns Bürgern soll es ja nicht liegen, überhaupt dann, wenn eine behördliche Aufforderung vorliegt. Aber was einem als Klosterneuburger dabei so alles passiert, ist diesem Prinzip sicher nicht förderlich.

Gerhard Göttinger, Seniorchef des gleichnamigen Geschäfts am Stadtplatz, ist 81 Jahre alt, in Pension und hat demnach vielleicht ein bisschen mehr Zeit als andere. Dennoch – die Gestaltung derselben würde er gerne aus Eigenem vornehmen.

75 Minuten Fahrt, 90 Minuten Warten: „Heute kein Test mehr“

Was war passiert: Gerhard Göttinger wurde wegen eines Kontakts mit einer Covid-19-infizierten Person, als Hochrisiko-Kontaktperson behördlich ausgeforscht und aufgefordert, sich testen zu lassen. Dazu sei eine Teststelle in St. Pölten anzufahren. „Ich und meine Frau machten uns auf den Weg“, erzählt Göttinger, „immerhin fünf Viertelstunden Fahrt. Um 15.03 Uhr sind wir an der Teststelle angekommen und reihten uns in die schier endlose Kolonne ein“, erzählt Göttinger.

Nach eineinhalb Stunden Wartezeit und meterweisem Vorrücken kam dann um 16.38 Uhr die unglaubliche Nachricht: „Leider, heute wird nicht mehr getestet, es ist schon zu spät.“ Göttinger ist sehr verärgert: „Nach fünf Viertelstunden Anfahrt und eindreiviertel Stunden Wartezeit konnten wir wieder fünf Viertelstunden unverrichteter Dinge nach Klosterneuburg fahren.“

Laufende Evaluierungen und Personenstrom-Analysen

Für Göttinger ergeben sich daraus viele Fragen: Kann man nicht in Klosterneuburg oder Tulln einen zusätzlichen Teststand errichten? Kann man das Testteam bei so einem Andrang nicht verstärken?

Die NÖN leitete diese Fragen an die zuständige Stelle, dem Landessanitätsstab weiter.

„Die Teststationen sollen als Drive-in die mobilen Tester, welche ins Haus kommen, wirksam entlasten. Dies ist bisher auch sehr gut gelungen, stößt aber gelegentlich an die Kapazitätsgrenze“, so die Auskunft von Stefan Hofstetter aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin. Deshalb gebe es laufende Evaluierungen und Personenstrom-Analysen, um herauszufinden, an welchen Standorten noch zusätzliche Teststraßen eingerichtet werden könnten.

Keine Test-Station für Klosterneuburg

Dass nicht in jedem Bezirk eine eigene Teststraße betrieben werde, liege einerseits am Bedarf und andererseits an der Verfügbarkeit von winterfesten Einrichtungen für ein Drive-in sowie an den vorhandenen Personalressourcen zum Betrieb weiterer Einrichtungen. In Planung seien derzeit zwei zusätzliche Drive-in-Standorte in Korneuburg und in Schwechat.

Und warum wird trotz pünktlicher Ankunftszeit unverrichteter Dinge nach Hause geschickt? „Üblicherweise ist das Personal im Drive-in angehalten, alle Erschienenen abzuhandeln und niemanden wegzuschicken. Da müssen schon ganz besondere Umstände geherrscht haben, dass so entschieden wurde“, so Hofstetter, der betont, dass ein 81-Jähriger sicher auch die Möglichkeit gehabt hätte, dass die mobilen Tester ins Haus kommen und dort den Abstrich vornehmen.