Eduard Schmickl wohnt in Klosterneuburg. Sein Beruf treibt ihn aber in die ganze Welt hinaus. Seine Profession ist es, die Fußballklubs mit Talenten aus aller Welt zu versorgen. Die letzte Reise als Fußball-Scout dauerte aber wesentlich länger, als er geplant hatte.

Als Fußballberater machte sich Edi Schmickl am 12. März auf den Weg nach Ghana und Liberia, um nach jungen Talenten zu scouten. Einige Spieler aus diesen Ländern konnte er bereits in den vergangenen Jahren zu namhaften Clubs wie Slavia Prag, Spartak Moskau oder Grasshoppers Zürich transferieren. Doch diesmal lief alles anders. Denn am 26. März erreichte eine Nachricht aus Liberia die NÖN-Redaktion: „Ich versuchte, noch vor der raschen Schließung der Flughäfen aller Länder Westafrikas einen Rückflug zu bekommen, habe auch einen gebucht, aber der wurde dann wieder von der Fluglinie gestrichen“, erzählt Schmickl, der in Liberia gestrandet war. Alle Flughäfen gesperrt.

„Ich versuchte, noch vor der raschen Schließung der Flughäfen aller Länder Westafrikas einen Rückflug zu bekommen"

Sein Glück: Durch die vielen Afrika-Reisen hat sich der Klosterneuburger ein breites Netzwerk aufbauen können. So organisierte er sich eine Unterkunft und Verpflegung. „Ich persönlich bin in einem Privathaus recht ordentlich untergebracht und werde nach lokaler Art verköstigt“, schreibt Schmickl, der aufgrund des Coronavirus bis auf Besuche der deutschen und französischen Botschaft zumeist im Haus bleibt und sich nur gelegentlich mit einigen seiner betreuten Fußballspieler trifft.

Die Situation mit dem Coronavirus in Liberia schildert Schmickl so: „Es sind im Moment weniger als zehn Coronafälle registriert. Bei weiterem Anwachsen macht mir allerdings das Gesundheitswesen in Liberia Sorgen.“ Die Bevölkerung wurde von der Regierung im Wesentlichen mit denselben Maßnahmen wie in Österreich angewiesen, die mit relativ vielen Handwaschstationen und Fiebermessungen umgesetzt werden. „Nur die Umsetzung der „social distance“-Regelung funktioniert aufgrund des Straßen- und Marktlebens nicht so wirklich“, so Schmickl.

Ein glücklicher Heimkehrer

Am Sonntag, 5. April hat es dann geklappt. Mit einem EU-Rückholflug aus Liberia und Sierra Leone ist Schmickl in der Früh sanft in Brüssel gelandet. Dann ging es mit der Bahn nach Köln weiter und danach mit dem Nachtzug nach Wien und Klosterneuburg. Nach dieser Odyssee ist Schmickl am Montag um 11.30 Uhr nach Hause gekommen und musste sich sofort in häusliche Quarantäne begeben. „Ich bin aber froh, endlich wieder zu Hause zu sein, zumal sich die Pandemie jetzt in Liberia rasant ausbreitet und das Gesundheitswesen mit unseren Standards nicht zu vergleichen ist.“

Eduard Schmickl ist kerngesund und hatte keine Coronasymptome. „Jetzt kann ich endlich meiner Gartenarbeit nachgehen“, meint er glücklich.