Im Rahmen eines Pilotprojekts startet der ÖAMTC rechtzeitig zu Beginn der Sommerferien das E-Moped Sharing-Angebot nun auch in Klosterneuburg und damit erstmals in einer niederösterreichischen Gemeinde. Ab sofort stehen vier E-Mopeds in Klosterneuburg zum Sharen bereit – bei Bedarf wird die Flotte weiter aufgestockt.

Mit den Abstellzonen am ÖAMTC-Stützpunkt und am Bahnhof Klosterneuburg, wo die Miete gestartet oder beendet werden kann, sind die E-Mopeds eine ideale Verbindung zwischen Stadtzentrum, Campingplatz und Gewerbegebiet. Darüber hinaus können sie beispielsweise für Besorgungen, Ausflüge oder Fahrten auch außerhalb der Stadtgrenzen von Klosterneuburg genutzt werden.

„Das ist ein weiterer Puzzlestein für einen bunten, sicheren, günstigen und CO2-schonenden Mobilitätsmix“, so Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und Burgenland. „Wird das Angebot über die Sommermonate gut angenommen, können die E-Mopeds dauerhaft in Klosterneuburg zur Verfügung gestellt werden, auch eine Ausweitung auf andere Gemeinden ist vorstellbar.“

Auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager zeigte sich vom Sharing-Angebot des Mobilitätsclubs in seiner Stadtgemeinde begeistert: „Die Stadt bringt sich seit vielen Jahren in Sachen Klimaschutz in Fahrt und fördert Elektromobilität - das E-Moped-Angebot ist die perfekte Ergänzung der vorhandenen Angebote und Pilotprojekte in dieser Stadt“.

Informationen: www.oeamtc.at/easyway