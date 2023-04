Endstation Friedhof: Kritik am Klosterneuburger Busfahrplan

18.57 Uhr, letzter Halt am Martinsfriedhof: Der Stadtbus Linie 1 fährt die Station abends an, der Weg zurück ins Stadtzentrum ist im Fahrplan aber nicht vorgesehen. Und das, obwohl der Bus die Retourstrecke sowieso absolvieren muss – schließlich ist die Garage in diese Richtung.

Ein Umstand, der Busunternehmerin Sabine Zuklin ein Dorn im Auge ist: „Unsere Urgenz beim VOR ist schon die letzten Jahre gewesen, dass man den Stadtbus nicht am Stadtfriedhof enden lässt.“ Derzeit ist das aber (beinahe) der Fall: Die Linie 1 hält um 18.57 Uhr ein letztes Mal am Martinsfriedhof. Die gut 500 Meter zur Brunnleiten – weiter stadtauswärts – legt der Bus noch zurück, dort ist um 19 Uhr der offizielle Betriebsschluss.

Der Stadtbus Linie 1 fährt halbstündlich zum Martinsfriedhof – von dort nach 18.27 Uhr aber nur noch zur Brunnleiten. Foto: Hornstein

„Das Ende um 19 Uhr ist für eine Stadt wie Klosterneuburg sowieso nicht übertrieben spät, sondern für innenstädtischen Verkehr eigentlich früh“, meint Zuklin, die gleichzeitig betont: „Dass das Geld kostet, versteh ich schon.“

Was sie nicht versteht: Warum die letzte Fahrt überhaupt bis zum Martinsfriedhof angedacht ist: „Wenn ich sage: Ok, es muss niemand um 19 Uhr zum Friedhof, das kostet zu viel Steuergeld, dann lass ich das auch noch gelten. Dann lass’ ich den letzten Kurs am Bahnhof enden und Sache erledigt.“

Friedhof als Infrastruktur

Aber: Dass der Stadtbus ältere Personen, oft Witwen, nicht mehr ins Zentrum bringt, sieht Zuklin nicht ein: „Der Stadtfriedhof wurde seinerzeit – in der Planung, die wir durchgeführt haben – mitaufgenommen, weil auch viele ältere Leute den Stadtbus nutzen, damit sie die Möglichkeit haben zu Infrastruktureinrichtungen zu kommen. Und der Friedhof gehört da natürlich dazu.“

2018 hat der Verkehrsverbund Ost-Region die Planung übernommen, erinnert sich Zuklin. Und seitdem beobachtet sie die Probleme. Der Clou an der Sache: Der Stadtbus muss nach Betriebsende zur Zuklin-Garage, also Richtung Zentrum.

Auf dem Papier ist das eine Leerfahrt. Aber die Realität schaut anders aus, weiß die Geschäftsfrau aus Erfahrung: „Im Endeffekt nehmen unsere Fahrer die Fahrgäste ohne Fahrplan mit und der VOR zahlt’s uns nicht“, schildert Zuklin. Wäre die Strecke eine reguläre Fahrt, stünde der Firma kilometerabhängiges Geld zu – „das sind geschätzt drei, vier Kilometer. Das wären etwa 20, 25 Euro“, rechnet die Buschefin vor. Multipliziert man das mit 250 Betriebstagen, bekäme Zuklin rund 5.000 Euro.

„Ich habe das bei VOR mehrfach reklamiert und den Fahrern auch gesagt, sie dürfen die Fahrgäste eigentlich gar nicht mitnehmen. Und die machen’s halt trotzdem, weil viele Fahrer die Leute schon seit 20 Jahren kennen“, erzählt Zuklin.

Ihr könnt einen Stadtbus mit alten Leuten nicht am Friedhof enden lassen. Das kommt vielleicht nicht so gut. Sabine Zuklin, Busunternehmerin

Was ist die Alternative für Fahrgäste, die nicht vom Good-Will des Fahrers abhängig sein wollen? Die letzte reguläre Fahrt der Linie 1, mit Rückweg zum Bahnhof Kierling, geht um 18.27 Uhr. „Wobei: Dass ich am Friedhof eher am Abend ein Pflanzerl einsetz’, als in der Mittagshitze, ist auch klar“, wirft die Verkehrsunternehmerin ein, „und ich würde ja um 18.27 Uhr schon wieder zurückfahren müssen.“

Betroffen sind, so Zuklin, vor allem ältere Personen, oft Witwen. „Ich hab’s dem VOR schon so oft gesagt: Bitte, ihr könnt einen Stadtbus mit alten Leuten nicht am Friedhof enden lassen. Das kommt vielleicht nicht so gut, die wollen nicht schon dortbleiben. Die wollen Gott sei Dank wieder zurück“, formuliert es die Klosterneuburgerin überspitzt: „Unsere alten Menschen haben einiges in diesem Land bewegt. Wir wollen sie nicht gleich am Friedhof versumpern lassen.“

Auftragnehmer und Auftraggeber uneinig

Der nächste Schritt für Zuklin: die Stadtgemeinde, die den Betrieb des Stadtbusses zahlt, einbeziehen. Für den Fahrplan zuständig ist aber VOR. Und mit dem liegt die Klosterneuburger Unternehmerin im Clinch: Weil die Firma Linien im NÖ-Südraum nicht bedienen konnte, kündigte VOR den Vertrag im vorigen Herbst außerordentlich. Die Reaktion des Unternehmens: eine Großdemo vor dem VOR-Quartier in St. Pölten mit Kampfansagen wie „Wir wollen diese VOR-Fahrpläne nicht mehr fahren!“

Die neuerliche Kritik zeigt: Auftraggeber und Auftragnehmer dürften wohl nicht allzu gut miteinander fahren. „Dass ein Unternehmen, das im Auftrag des VOR Leistungen erbringt – welche in diesem Fall von der Gemeinde Klosterneuburg finanziert werden –, Verbesserungsvorschläge über die Medien ventiliert, die im Endeffekt einer Zusatzbeauftragung gleichkommen, ist sehr speziell“, heißt es da seitens des Verkehrsbundes. Der VOR stehe „jedenfalls jederzeit gerne für alle unsere Partnerunternehmen für sinnvolle Anregungen zur Verfügung“, betont Sprecher Georg Huemer. In der Sache werde sich der Verkehrsbund mit der Gemeinde absprechen, das Fahrgastpotenzial und die Finanzierung prüfen.

VOR spricht von Zufall, will konkrete Kosten klären

Und wie lässt sich der Status quo erklären? Huemer: „Auch wenn es sich um eine Leerfahrt handeln mag, also zufällig ein Bus zum Beispiel auf dem Weg zum Tanken leer in eine Richtung fährt, die möglicherweise für den einen oder anderen Fahrgast interessant sein könnte, so wird das ausführende Unternehmen sich schwerlich bereit erklären, diese kostenfrei in eine Linienfahrt umzuwandeln. Es fallen also Kosten an, die konkrete Höhe ist von Fall zu Fall zu klären.“

Im Umgang mit Steuergeldern müsse man klären, so VOR, ob ein entsprechendes Fahrgastpotenzial für eine Linienfahrt absehbar ist. Huemer: „Ich persönlich rate Fahrgästen, welche einen Friedhofsbesuch absolvieren wollen, sich unter anachb.vor.at oder in der kostenfreien VOR AnachB Routing App zum sehr dichten Angebot an öffentlichem Verkehr zu informieren.“

Dort scheinen, abseits der Linie 1, Routen ins Zentrum auf: der Regionalbus 403 Richtung Bahnhof Kierling (18.49 Uhr ab Statzengasse, Fußweg: 146 Meter und Gesamtreisezeit: 8 Minuten), die S40 (19.03 Uhr ab Bahnhof Unterkritzendorf, Fußweg: 716 Meter und Gesamtreisezeit: 14 Minuten) oder der Regionalbus 403 Richtung Höflein Bahnhof (19.06 Uhr ab Statzengasse zum Bahnhof Kritzendorf und Umstieg in die R40 mit Abfahrt 19.22 Uhr, Fußweg: 122 Meter plus Umstieg, Gesamtreisedauer: 21 Minuten).

