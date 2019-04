„Nussdorf! Alles aussteigen, oder mehr bezahlen!“ Hier endet nämlich die Kernzone 100 des Verkehrsverbund Ostregion (VOR) in Richtung Klosterneuburg. Die Jahreskarte für die Öffis kostet 365 Euro. Die Grünen im Bezirk Mödling und aus Wien-Liesing starteten jetzt eine Online-Petition.

Sie fordern die Ausweitung der Kernzone für den Süden Wiens. Das will jetzt Klosterneuburg auch. „Die Ausweitung der Kernzone wäre auch für uns ideal“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

„Der Forderung der Ausweitung der Kernzone kann ich mich nur voll anschließen“, meint Bürgermeister Schmuckenschlager weiter. Es wäre unbedingt erforderlich, dass diese Maßnahme in Zusammenhang mit den großen viel diskutierten Verkehrsprojekten wie Brückenbau oder U-Bahnverlängerung genannt wird. „Schließlich ist im Sinne des Klimaschutzes und des hohen Mobilitätsbedürfnisses der Bevölkerung eine Vereinfachung und weitere Verbilligung der Fahrpreise der höchste Anreiz auf Öffis umzusteigen“, so der Bürgermeister.

Der Stadtchef verweist aber auch auf die Förderung der Öffis in seiner Stadt. „Die Stadtgemeinde hat ihre Glaubwürdigkeit bei der Förderung des öffentlichen Verkehrs mehrfach unter Beweis gestellt. So kostet eine Jahreskarte in Klosterneuburg weniger als einen Euro pro Tag, und das Busnetz wurde umfassend erweitert und verdichtet.“

Schon immer eine Grün-Forderung?

Was die Grünen Kollegen im Süden jetzt per Petition fordern, stünde für die Klosterneuburger Grünen schon lange am Wunschzettel. „Seit 15 Jahren fordern wir die Verlängerung der Öffis Kernzone Wien bis nach Klosterneuburg“, so Grünstadtrat Sepp Wimmer. Von den politischen Entscheidungsträgern ÖVP und SPÖ sei dies bisher aber immer abgelehnt worden. Zum täglichen Stau auf der B 14 kämen noch die Ausweitung des Parkpickerls in Wien Döbling sowie die Sanierung der B14 samt Sperren hinzu.

Hinter dem Eintreten Schmuckenschlagers für eine Kernzonerweiterung der Öffis wähnt Wimmer aber nur „die immer wieder aufgewärmte ÖVP-Masche vor Gemeinderatswahlen.“ Die Ausweitung der Kernzone würde nicht nur eine finanzielle Erleichterung für die tausenden Pendler aus den Umland-Städten und -gemeinden darstellen, sondern darüber hinaus auch zu einer massiven Entlastung des Individualverkehrs in unserer verkehrsmäßig immer mehr unter Druck kommenden Region führen. Wien hätte – so Wimmer – den Vorteil, dass „das immer mehr unter den Nägeln brennende Parkplatzproblem, das hauptsächlich gerade auch durch die täglichen Wienpendler verursacht wird, gelindert würde.“

Angebot auf Zusammenarbeit

„Sollte der Bürgermeister ernsthafte Unternehmungen für die Kernzonenverlängerung und den notwendigen Bau von Parkanlagen starten, so erhält er von mir als Umweltstadtrat und den Grünen jegliche Unterstützung“, so Wimmer.

Auch Peter Hofbauer meldet sich zu Wort: „Die Forderung ist Jahrzehnte alt. Damit sie umgesetzt wird, muss man aber etwas tun. Nur durch Taten werden Ideen zur Wirklichkeit.“