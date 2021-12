Klosterneuburgs Gastro: Von „To-Go“ wieder zurück zum „Go“

Die Öffnungen nach dem vierten Lockdown gehen in Niederösterreich in zwei Schritten. Nach dem Handel, der seit Montag wieder offen hat, können Gastronomie und Hotelerie ab Freitag, 17. Dezember, auch wieder aufsperren. Zumindest teilweise, denn die Nachtgastronomie bleibt auch weiterhin geschlossen.

Ein Mittagessen für Zuhause oder Kaffee und Punsch „to go“ – das war in den letzten Wochen alles, was Gastronomen ausgeben und Gäste genießen konnte. Keine gemütlichen Weihnachtsfeiern oder auch nur ein Essen in gemütlicher Atmosphäre. Die Schließung in der Vorweihnachtszeit brachte nicht nur dem Handel Umsatzeinbußen, auch die Gastronomie litt darunter.

„Die Ungewissheit des Auf- und Zusperrens ist nicht nur kostenintensiv, sondern ist herausfordernd sowohl für Betriebe als auch Mitarbeiter.“ Michael Reichenauer-Kofler Obmann Verein Stadtmarketing und Tourismus

„Die Verluste sind nicht mehr aufzuholen, da man einerseits in der kurzen Zeit die drei Wochen Lockdown nicht mehr einholen kann und anderseits sind die Leute vorsichtig geworden. Große Gesellschaften sind aufgrund der Vorschriften – zumindest im Innenbereich – auch gar nicht möglich“, fasst Michael Reichenauer-Kofler, Obmann des Vereins Stadtmarketing und Tourismus und selbst Gastronom, die Stimmung unter seinen Kollegen und den Gästen zusammen.

Vor allem hofft er, dass die Lokale nun langfristig wieder offenbleiben können. Denn: „Die Ungewissheit des Auf- und Zusperrens ist nicht nur kostenintensiv, sondern ist herausfordernd sowohl für Betriebe als auch Mitarbeiter.“

Planungssicherheit und Unterstützung

Nicht nur die Gastronomie der Babenbergerstadt beginnt nun wieder von Neuem, auch die Beherbergungsbetriebe der Stadt können wieder Gäste aufnehmen. Doch auch bei ihnen sind die Verluste der letzten Wochen kaum wieder gutzumachen.

„Die Auslastung im Dezember speziell um die Feiertage war immer für die Jahreszeit durchaus gut. Verluste in der Beherbergung können grundsätzlich nicht aufgeholt werden, da es nicht möglich ist, mehr als 100 Prozent zu vermieten. Seit Ausbruch der Pandemie trifft es die Beherberger sehr, sehr hart. Die Gäste sind verunsichert und buchen kaum mehr im Voraus, und durch die Lockdowns brechen die laufenden Umsätze ein“, berichtet Reichenauer-Kofler.

Für alle Betriebe sei nun die Planungssicherheit am wichtigsten. Das ist auch Reichenauer-Koflers Wunsch an die Verantwortlichen in der Politik: „Die Politik sollte rascher reagieren und mehr auf Experten hören. Die ergriffenen Maßnahmen hätten früher kommen müssen.“

Trotz der Verunsicherungen hoffen die Gastronomen auf die Unterstützung ihrer Gäste in den kommenden Wochen. Auch wenn die Betriebe derzeit nur bis maximal 23 Uhr geöffnet haben dürfen.