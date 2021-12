Verlorene Zeit für Klosterneuburgs Handel kaum einholbar

Zum vierten Mal war Österreich im Lockdown. Zum zweiten Mal war dadurch das Weihnachtsgeschäft im Handel massiv betroffen. Seit Montag haben die Geschäfte wieder offen. Aber kann dadurch das entgangene Geschäft noch einmal aufgeholt werden?

Nicht nur die Weihnachtsbeleuchtung sorgt für ein angenehmes Shopping-Klima in Klosterneuburg. Heindl

„Natürlich sind die Unternehmer überglücklich, dass sie wieder ihre Geschäfte öffnen können“, beschreibt Gerda Eckl vom Verein „Klosterneuburger Wirtschaft“ die Stimmung unter den Geschäftsleuten der Babenbergerstadt.

Bereits in den letzten Wochen gab es die Möglichkeit, mittels „Call und click & collect“ Weihnachtsgeschenke zu besorgen, aber das war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und auch wenn der Handel jetzt wieder „normal“ geöffnet hat, bezweifelt Eckl, dass dadurch wieder alles wettgemacht werden kann: „Selbstverständlich erhofft man sich noch gute Umsätze, aber die verlorene Zeit kann nicht eingeholt werden.“

Angenehmes und ruhiges Ambiente

In Klosterneuburg locken nicht nur weihnachtlich dekorierte Straßen, Plätze und Geschäftslokale zum Shoppen ein. Auch der Geschäfts-Adventkalender bietet spezielle Vergünstigungen, Angebote oder kleine Geschenke.

„Der Geschäfts-Adventkalender kommt bei der Bevölkerung sehr gut an. Es ist schon das zweite Jahr, dass einige Adventkalender-Kästchen in die Lockdown-Zeit fallen, aber es ist wichtig, Zusammenhalt zu zeigen“, ist Eckl sicher.

Die Suche nach den einzelnen Türchen verführt zu einem Spaziergang durch die Stadt und bringt vielleicht auch noch die eine oder andere Idee für ein Weihnachtsgeschenk. „Die Angebote jener Firmen, deren Kästchenziffer während des Lockdowns war, werden natürlich nachgeholt, und in den noch nicht geöffneten Kästchen warten tolle Überraschungen“, verspricht Eckl.

Aber nicht nur der Geschäfts-Adventkalender ist ein überzeugendes Argument, Geschenke in Klosterneuburg zu besorgen. „Da in Klosterneuburg keine Anti-Corona-Impf-Demos stattfinden, kommen auch schon die ganze Zeit über Kunden in die Stadt, um in angenehmem, ruhigen Ambiente zu shoppen“, sieht Eckl den großen Vorteil in einer Shoppingtour in Klosterneuburg.

Kein Exempel für die Zukunft

Einen zusätzlichen Weihnachts-Shopping-Tag gibt es heuer am vierten Adventsonntag. „Die Öffnung am 19. Dezember, die früher schon unter der Bezeichnung ,Goldener Sonntag’ – letzter Sonntag vor dem Weihnachtsfest – lief, hilft natürlich, aber es ist kein besonderes Umsatzplus zu erwarten“, so Eckl.

Vielfach wurde die Befürchtung – gerade auch von Vertretern der Kirche – geäußert, dass durch diese einmalige Sonntags-Öffnung ein Exempel für die Zukunft statuiert wird. Prälat Maximilian Fürnsinn teilt diese Befürchtung allerdings nicht.

„Die einmalige Öffnung der Geschäfte am Sonntag, den 19. Dezember wird keine Ableitung für die Zukunft sein. Dies ist eine wirtschaftliche Ausnahmesituation und bleibt eine Ausnahme“, sieht Prälat Maximilian Fürnsinn in diesem Öffnungsschritt keine Gefahr generell für die Sonntagsruhe, sondern vielmehr die Vorteile, die dadurch für Geschäftsinhaber und deren Kunden entstehen können.