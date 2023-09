Parkplatz in der Au am Durchstich Klosterneuburg erneuert

„Zehn Bäume kommen noch, und es wird noch begrünt, die Inseln dafür sind schon da“, zeigt sich Grünen-Stadtrat Sepp Wimmer mit der „Öko-Befestigung“ des Parkplatzes am Durchstich zufrieden.

Für die Stellplätze baim Parkplatz am Durchstich wurde Öko-Pflaster verwendet, im Bereich der Steine kann Wasser versickern. Foto: NÖN, Grabler

Der Parkplatz der Stadt gegenüber dem Donaupark Campingplatz wurde in den letzten Wochen befestigt und neugestaltet. Zudem soll er im Rahmen des geförderten Projekts „Collaboration City“ zu einem begrünten, nachhaltigen Projekt werden.

Das etwa 4.300 Quadratmeter große Areal ist befestigt und damit auch hochwassersicher gemacht worden. Im Zuge des Umbaus wurden die beleuchteten Parkplätze mit versickerungsfähigem Ökopflaster ausgestattet und durch Grünflächen von den asphaltierten Fahrstreifen getrennt. „Diese Verkehrsflächen mussten asphaltiert werden, aus verkehrstechnischen Gründen“, erklärt Wimmer. Auf den gepflasterten Stellplätzen jedoch klappt die Versickerung, wie Wimmer versichert: „Ich habe mir das beim letzten Regen angesehen, das funktioniert tatsächlich sehr gut.“ Zwischen den Pflastersteinen kann sich das Wasser den Weg durch die Schottersteinchen bahnen.

Als „PARKplatz“ soll der Stellplatz am Durchstich darüber hinaus eines von insgesamt vier Projekten im Rahmen der „Collaboration City“ (CoCy) werden.

Geplant ist dabei, nicht zuletzt im Sinne Klosterneuburgs als e5-Gemeinde, den mittleren Bereich mit einer Photovoltaikanlage zu überdachen, die erste Ausbaustufe dazu erfolgt 2024.

Um dem wachsenden Bedarf an Lademöglichkeiten in der Stadt gerecht zu werden, entstehen an diesem Standort im Laufe des nächsten Jahres auch acht Stellplätze für E-Fahrzeuge mit Lademöglichkeit. Zusätzlich wurden auch sechs Frauenparkplätze errichtet und mit Verkehrszeichen kundgemacht.

Vizebürgermeister Roland Honeder: „Das Projekt Collaboration City ist ein innovativer Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen lokalen Energieversorgung. Die Stadtgemeinde beschreitet hier mit wissenschaftlicher Unterstützung neue Wege im Kampf gegen den Klimawandel.“