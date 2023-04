Das Gymnasium Klosterneuburg ist international

Die Formulierung ist vage, die Idee aber unmissverständlich: Die ÖVP-FPÖ-Landeskoalition setzt auf Deutsch als Pausensprache. Im Arbeitsprogramm heißt es wörtlich: „Auf die Verbesserung der Deutschkenntnisse und die Verwendung der deutschen Sprache wird auch außerhalb des Regelunterrichts Wert gelegt, etwa durch die bewusste Entscheidung der Schulen, Deutsch als Pausensprache in der Hausordnung festzulegen.“

Braucht es das? Und: Ist die Maßnahme wirklich realistisch? Juristinnen und Juristen, zweifeln daran. Und Bedenken gibt es von den Schulen. Auch in der Heimatstadt von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

„Ich halte das für ein nicht machbares Konzept in der Praxis“, meint Hemma Poledna, Direktorin des BG/BRG Klosterneuburg, mit 52 Klassen und 1.200 Schülerinnen und Schülern die größte Schule im Bezirk. Und: Das Gymnasium hat einen Sprachschwerpunkt. Gelehrt werden – neben Deutsch – Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Latein oder Griechisch.

Den Beinamen „International School“ trägt das Gymnasium ob des umfangreichen Englisch-Angebots: Das gibt es als Arbeitssprache (EAA), im bilingualen IB-Zweig (International Baccalaureate) können Schülerinnen und Schüler einen international anerkannten Schulabschluss machen. Sprache steht in der Buchberggasse also im Fokus.

„Großes Anliegen, dass die Kinder Deutsch lernen“

Ebenso wie Internationalität: „Wir haben über 30 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine und durch die Zusammenarbeit mit dem ISTA viele Kinder von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Englisch sprechen“, erzählt Poledna. Sie unterhalten sich miteinander nicht nur auf Deutsch. „In den Pausen wird sicherlich vorwiegend in der Sprache, die man am besten kann, gesprochen“, erzählt die Direktorin, die gleichzeitig betont: „Wir arbeiten daran, dass die Kinder aus der Ukraine oder englischsprachige Kinder Deutsch lernen, das steht im Vordergrund. Das ist unser großes Anliegen.“

Um das zu bewerkstelligen, betreibt das Gymnasium großen Aufwand: Als die ersten Flüchtlingsfamilien nach Klosterneuburg kamen, hatte das BG/BRG Klosterneuburg zwei Deutschförderklassen. Heute gibt es eine Förderklasse und drei Gruppen mit Deutschförderkursen. „Das gleicht – ich übertreibe nicht – einem Organisationsaufwand für eine kleine Schule, zusätzlich zu dem, was wir ja sonst mit unseren 52 Klassen haben. Aber wir machen es, weil es wichtig ist, dass die Kinder Deutsch lernen.“

Wäre eine Deutschpflicht also logistisch die einfachere Option? Nein, ist sich die Direktorin sicher: „Das ist nicht realistisch, vor allem bei unserer Größe. Wir haben Pausenaufsichten, wo wir darauf schauen, dass nichts passiert und dass alles ruhig abläuft.“ Auch noch die Sprache zu kontrollieren, sei kaum möglich.

Außerdem: „Sprechen ist etwas ganz Persönliches. Ich bin Sprachlehrerin, aber ich würde mir nicht anmaßen, jemandem anderen zu sagen, wie er sprechen soll.“

Deutschförderung als Privileg verstehen

Das A und O von Integration ist die Motivation. „Ich verstehe das Anliegen für die Integration“, unterstreicht Poledna und lobt: „Klosterneuburg ist, was die Hilfe für ukrainische Familien betrifft, Spitzenreiter. Da gibt es so viele Vereine, die helfen.“ Und auch die Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützen beim Deutschlernen: „Unsere ukrainischen Kinder sind stundenweise in den regulären Klassen, da haben wir tolle Schülerinnen und Schüler, die ihnen helfen.“

Das Angebot ist also vielfältig. „Woran wir sicherlich immer wieder dran sein müssen ist, dass wir Kindern und Familien sagen, dass das, was sie bei uns im öffentlichen Schulwesen gratis bekommen – nämlich Deutschförderkurse und Deutschförderklassen – ein Privileg ist, das man nutzen muss.“ Mit der richtigen Einstellung kann das gelingen: „Wir haben ukrainische

Schülerinnen und Schüler, die wahnsinnig schnell Deutsch gelernt haben und sich schulisch mit großem Kraftaufwand weit bringen.“

Auch ohne Deutschpflicht. Die möchte die Schulleiterin nicht in die Hausordnung aufnehmen – schulautonom kann sie das, solange es keine Weisung von der Bildungsdirektion gibt, selbst entscheiden. „Mir macht viel größere Sorgen, dass ich finde, die Schülerinnen und Schüler sprechen in den Pausen zu wenig, weil sie nur noch an ihren Handys hängen“, bangt die Direktorin, „ich sehe im digitalen Raum das Problem der Vereinsamung und auch der Sprachverarmung. Das ist für mich ein Thema, wo ich mir wünschen würde, dass sich die Politik Gedanken macht.“

