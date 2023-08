Naturschutzbund Klosterneuburg: „Wir sind nicht gegen den Weinbau!“

Mit einer „Klarstellung“ mittels offenem Brief wendet sich der Naturschutzbund NÖ rund um Vorsitzenden Josef Greimler an die Mitglieder des Gemeinderats. Anlass: Die Diskussion um den Umbruch und die Verpachtung einer Wiese am Buchberg an die HBLA für Obst- und Weinbau, konkret Wortmeldungen von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Vize Roland Honeder (beide VP) zu diesem Thema. Es sei „eine Frechheit, wenn irgendein Verein Einspruch erheben kann“ und man müsse „aufpassen, wie weit man es übertreibt mit dem Umweltschutz“, meinte Schmuckenschlager unter anderem.

Offener Brief im Wortlaut

Betrifft: Wiesenumbruch am BuchbergStellungnahme zu den Wortmeldungen von Bgm Schmuckenschlager und Vizebgm Honeder in der Sitzung des Gemeinderates vom 29. Juni 2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Vizebürgermeister,sehr geehrte Damen und Herren des Stadt- und Gemeinderates Klosterneuburg!

Dem Naturschutzbund NÖ und seiner Ortsgruppe Klosterneuburg ist es ein Anliegen, den in der Gemeinderatssitzung vom 29.6.2023 von BM Mag. Schmuckenschlager und Vizebürgermeister Mag. Honeder getätigten Aussagen zum Wiesenumbruch am Buchberg mit folgender Klarstellung entgegenzutreten. Damit soll einer unnötigen Polarisierung entgegengearbeitet und zu einer lösungsorientierten Vorgangsweise beigetragen werden.

• Der Naturschutzbund NÖ hat am 6. März in einem Schreiben an die BH Tulln den Umbruch von 1,68 ha wertvoller Magerwiese im „Europaschutzgebiet Wienerwald-Thermenregion“ angezeigt mit der Bitte um Information, ob die aus der Sicht des Vereins erforderlichen Bewilligungen nach dem NÖNaturschutzgesetz erteilt wurden. Er wurde dabei von der Landesumweltanwaltschaft unterstützt. Jede Bürgerin und jeder Bürger hat in Österreich das Recht, ein aus seiner Sicht nicht dem geltenden Rechtentsprechendes Vorgehen, von wem auch immer, der Behörde mitzuteilen. Die hier gewählte Vorgangsweise hat, entgegen der Äußerungen des Bürgermeisters und seines Vertreters, primär nichts mit den Rechten einer Naturschutzorganisation im NÖ Naturschutzgesetz oder im UVP-Gesetz zu tun.Es wäre von Amtsträgern zu erwarten, dass sie sich an Fakten halten und nicht unnötig polemisieren und damit Konflikte schaffen bzw. weiter anheizen.

• Bei der nunmehr teilweise umgebrochenen Parzelle handelt es sich nicht um „irgendeine Wiese“, sondern um einen „prioritär zu schützenden Lebensraum“, also ein Schutzgut, das durch europäisches Recht (EU-Naturschutz-Richtlinien) geschützt ist. Weiters ist die Fläche als Wuchsort seltener und hochgradiggefährdeter Orchideenarten bekannt. Damit ist das NÖ Naturschutzgesetz zu berücksichtigen und es ist zu überprüfen, ob eine Maßnahme den Vorgaben dieses Gesetzes nicht zuwiderläuft.

• Wiesen sind Lebensräume, die vom Menschen geschaffen, über viele Jahrzehnte (und Jahrhunderte) durch die extensive Pflege (ein- bis zweimalige Mahd und Nutzung des Mähguts/Heu) entstanden sind. Sie stellen komplexe Ökosysteme dar, in denen sich Pflanzen und Tiere in Lebensgemeinschaft miteinander entwickelt haben und voneinander abhängen. Die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung hat europaweit – auch in Österreich – zu einem starken Rückgang dieser wertvollen Lebensräume geführt, sodass diese sowohlin der Roten Liste der Biotoptypen Österreichs als hochgradig gefährdet geführt, als auch im Anhang I der Fauna-Flora Habitat Richtlinie gelistet werden mussten. Die Umwandlung in Weingärten stellt jedenfalls eine starke Beeinträchtigung der entsprechenden Lebensgemeinschaften dar, da ja im Zuge der Bewirtschaftung zumindest regelmäßiges Befahren nötig ist.Abgesehen von der Zerstörung der Wiesenvegetation durch den Umbruch und die Anpflanzung der Rebzeilen, wird sich daher auch in den Fahrgassen keine artenreiche Wiesengemeinschaft einstellen können. Schon gar nicht kann man von höherer Biodiversität sprechen!

• Zum Zeitpunkt des Wiesenumbruchs war nicht erkennbar, welche Folgenutzung dort geplant wäre und wer dafür verantwortlich sei. Die Anzeige einer bewilligungspflichtigen Kulturumwandlung war daher nie gegen „den Weinbau in Klosterneuburg“ gerichtet! Der Weinbau hat in Klosterneuburg eine lange Tradition und der Sitz der Weinbauschule in Klosterneuburg ist von besondere Bedeutung. Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, wieso das Unterbinden des wahrscheinlich rechtswidrigen Vorhabens der Anlage von 1,68 ha Weingarten auf einer geschützten Wiese eine Gefährdung des Weinbaus und des Standortes der HBLFA für Wein- und Obstbau bedeuten sollte. Durch jüngst erfolgte Betriebsaufgaben wären etliche geeignete Flächen für die neuen Weingärten der Weinbauschule in Klosterneuburg verfügbar. Allerdings ist unseine Abwägung mit anderen, naturverträglichen Standorten derzeit nicht bekannt.

• Sehr befremdlich wirkt in diesem Zusammenhang die Aussage, dass „irgendwann ein Betreten von Flächen nicht mehr möglich“ sein werde. Auch heute dürfen laut geltendem Recht keine landwirtschaftlichen Flächen im Offenland betreten werden. LandwirtInnen in stadtnahen Erholungsgebieten haben auch heute schon mit dem Problem zu kämpfen, dass BesucherInnen mit ihren Hunden durch ein Getreidefeld oder eine Wiese vor der Mahd laufen. Warum soll die Anzeige eines Wiesenumbruchs hier andere Fakten schaffen?Welche Absicht steht hinter dieser Aussage des Herrn Bürgermeisterns, außer jener, eine für den Naturschutz in der Gemeinde eintretende Organisation zu diskreditieren? Solche Aussagen sind leicht als Ablenkung vom eigentlichen Problem – des wahrscheinlich rechtswidrig erfolgten Umbruchs einernaturschutzrechtlich geschützten Wiese – zu erkennen. Seitens des Naturschutzbundes wird dieses Schüren eines Scheinkonflikts als unnötige Zuspitzung zurückgewiesen. Vielmehr erwarten wir von AmtsträgerInnen, dass fehlerhafte Vorgangsweisen einbekannt und korrigiert werden.

• Der Naturschutzbund und seine Vertreter*innen arbeitet eng mit Expert*innen aus dem Bereich der Biodiversität zusammen. Warum in der Wortmeldung des Herrn Bürgermeisters einerseits von „überhöhter Wissenschaft“ gesprochen und andererseits die Wissenschaft in Klosterneuburg – etwa durch die Ansiedlungdes ISTA – hoch geschätzt wird, ist unverständlich. Es scheint so zu sein, dass man sich jene Wissenschaftsbereiche aussucht, die den eigenen politischen Zielsetzungen entsprechen und alle anderen als „überhöht“ bezeichnet. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass Ökologie und Naturschutzforschung –gerade auch im Biosphärenpark Wr.Wald – wesentliche Beiträge für nachhaltige naturverträgliche Landnutzung leisten und damit ihre Verantwortung für ein lösungsorientiertes Miteinander gerecht zu werden versuchen!

Anbei finden Sie die fachliche Stellungnahme des Präsidenten des NaturschutzbundÖsterreich und Ass.-Prof. für Naturschutz und Biodiversitätsmanagement Dr. ThomasWrbka zum Wiesenumbruch.

Mit freundlichen Grüßen

Univ.-Prof. Dr. Josef GreimlerVorsitzenderAnhang: Naturschutzfachliche Stellungnahme von Ass.-Prof. Dr. Thomas Wrbka