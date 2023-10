Paschek öffnet seine Künstlerwerkstätte in Maria Gugging

Kunst, die das Leben in seiner facettenreichen Fülle zeigt – Maler Karl Wolfgang Paschek schafft es mit seiner selbst entwickelten Maltechnik die verschwenderische Schönheit der Natur auf einzigartige Weise darzustellen.

Im Rahmen der „Tage des offenen Ateliers“ lädt Paschek in seine Künstlerwerkstätte in der Hauptstraße 48, Maria Gugging. Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober, von 10 bis 18 Uhr können seine Kunstwerke nicht nur persönlich betrachtet, sondern auch ersteigert werden – ganz ohne Galerie und direkt vom Künstler. „Daraus ergibt sich die Möglichkeit die Werke zu einem guten Preis zu ergattern,“ kündigt Paschek an.

Inspiriert durch seine Arbeit im Kunst- und Antiquitätenhandel begann der Klosterneuburger mit 50 Jahren sich aktiv mit der Malerei zu beschäftigen. Anfangen hat alles mit einer Vitrine, so Paschek: „Eine Dame war daran interessiert, sie wollte aber noch ein schönes Bild dazu. Dann habe ich gesagt: Ich male Ihnen eins.“ So verkaufte er sein erstes Werk und stellte im Laufe der Zeit in seinem Antiquitätenhandel weitere seiner Gemälde aus. Anfangs hatte er seine Werke nur monogrammiert, erinnert er sich zurück: „Ich habe damals gesagt, dass ich die Bilder für einen Freund ausstelle.“ Die Gemälde sorgten schnell für Begeisterung und fanden ihren Weg unter anderem in das Minoritenkloster, das Wiener Dorotheum und dem Palais Kinsky.

Positiv, lebensbejahend und meditativ

Paschek teilt seine Werke in drei Themenkreise: Die „Welt-, Zeit-, und Stimmungsbilder“ erinnern an Landschaften, Planeten oder ferne Sternennebel, während die „Meditationsbilder“, geprägt von Farbverläufen und Kontrasten, „Gefühlswelten für Raum und Seele“ zeigen. Letztlich sind die „Frohsinnbilder“ dem Leben und der Natur gewidmet und von Blüten- und Pflanzenmotiven gekennzeichnet. Im Zentrum seines Schaffens: der Platz des Menschen innerhalb seines sozialen Gefüges und seiner umgebenden Natur.