Das vertraute Bild des Autohauses „Opel & Beyschlag“ mit Autos vor dem Verkaufsgebäude gibt es seit 1. September nicht mehr. Auf Nachfrage der NÖN antwortete Eva Mayer vom Unternehmen: „Wir investieren derzeit sehr viel in die künftigen Anforderungen in Sachen Mobilität, wie zum Beispiel technisches Equipment für neue Antriebstechnologien und Kompetenz unserer Mitarbeiter.“ Kunden aus Klosterneuburg werden nach Wien gebeten: „Sie profitieren von den längeren Öffnungszeiten und den geballten Kompetenzen des Standortes in der Muthgasse.“ Auch die Mitarbeiter werden in ihren Positionen in Wien 19 eingegliedert.