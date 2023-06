Wissenschaft für die ganze Familie in Maria Gugging

Erneut öffnet das ISTA am jährlichen Tag der offenen Tür seine Türen für die Öffentlichkeit. Am Sonntag, 4. Juni, findet von 12 bis 18 Uhr auf dem Campus eine große Wissenschaftsparty für die ganze Familie statt. Es erwarten Sie spannende Aktivitäten.

Was macht eigentlich ein Forscher und kann ich das auch? Diese Fragen werden im Rahmen der Wissenschaftsausstellungen beantwortet. Und selbst ausprobieren kann man es dann auch. Mit Laborführungen kann man einen Blick in die vielen etablierten Labore werfen.

Beim „People's Choice-Bildwettbewerb“ haben Forscher faszinierende Bilder und Videos eingereicht, die während des Open Campus zur Abstimmung angezeigt werden. Besucher wählen die Bilder und Videos, die ihnen am besten gefallen, aus. In der „Hall of Fame“ der ISTA Bild- und Optikabteilung, bekommen sie dann einen Ehrenplatz.

Aber auch selbst kann man sich an diesem Tag zum Forscher machen. Im Rahmen des ISTA-Schulwettbewerbs „Wir sind ScientISTA!“ wurden Studierende, die ihre VWA- oder Diplomarbeit im MINT-Bereich schreiben, gebeten, ihre Arbeit einzureichen. Fünf der innovativsten Arbeiten werden prämiert und bei der Preisverleihung im Rahmen des Open Campus präsentiert.

Es wartet auch eine Ausstellung mit Fotos des renommierten Fotografen Peter Rigaud auf die Besucherinnen und Besucher. Das Projekt „#STEMLooksLikeMe“ zeigt in ästhetischen Fotoporträts sieben Menschen in und um naturwissenschaftliche Forschung. Sie erzählen im Interview ohne Worte über ihren STEM-Beruf, ihre Stärken und wie sie wurden, wer sie sind.

Was Musik und (Quanten-) Physik miteinander zu tun haben, erfährt man in der Experimentalshow „Eine kleine Nachtphysik“. „Wir werden versuchen, mit Hilfe von Schallwellen Dinge zum Schweben zu bringen und Musik feurig sichtbar zu machen“, versprechen die Organisatoren.

Drei Führungen im Museum Gugging runden das vielfältige Programm ab.

Natürlich macht das hungrig - Allerlei Kulinarisches wird daher auch geboten und zum Nachtisch vielleicht ein Eis vom Leonardelli. Für jeden ist am 4. Juni, von 12 bis 18 Uhr etwas dabei.

Das genaue Programm finden Sie hier



Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.