„Pannenprinz und Chaoskönig“ in Klosterneuburg

Er ist der Friseur der Stars beziehungsweise der Friseur am Hofe Philipps II.: Andy Hallwaxx alias „Andy HAARwaxx“. Und als solcher führt er durch die „operklosterneuburg“-Familienvorstellung, gibt Schlagzeilen zum Besten, die der britischen Klatschpresse entstammen könnten, ein wenig auch dem Harry-Meghan-Drama entlehnt sind. „Der König ist erzürnt“, zeigt Andy Haarwaxx dann die Zeitung her – und treibt so die Handlung der Oper voran.

„Don Carlo“ – schwere Konflikte, schwerer Stoff? „Gar nicht“, meint Andy Hallwaxx. Wie er die Handlung verständlich macht? „Da sind zwei beste Freunde, und dann gibt es den strengen Papa. Und wenn ihnen alles zu viel wird, dann träumen sie sich nach Holland, ins Land der Freiheit.“

In der auf eine Stunde gekürzte Oper kommen dennoch alle wesentlichen Arien vor, auch alle Solisten der „operklosterneuburg“ sind mit an Bord. Arthur Espiritu gibt den Pannenprinz Don Carlo, der mit seinem Kumpanen Rodrigo, dem Marquis de Posa (Thomas Weinhappel), Abenteuer erlebt und sich noch viel mehr erträumt.

„Wir zeigen Menschen, mit menschlichen Gefühlen und Problemen, das können dann auch Kinder nachvollziehen“, schildert Andy Hallwaxx sein Konzept. „Prinzessin Eboli (Margarita Gritskova), die ist unglücklich verliebt und spielt Streiche, bereut ihre Taten aber dann auch. Und der alte König (Günther Groissböck), der einsam ist, und seinem Teddy etwas vorsingt, das verstehen Kinder schon“, ist Hallwaxx überzeugt.

Was draußen bleibt bei der Familienvorstellung: Der politische Hintergrund, und das tragische Ende. Denn – Spoiler – bei „Pannenprinz und Chaoskönig“ gibt es ein Happy End. Die Vorstellung ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet, aber definitiv etwas für die ganze Familie. Denn: „Wie viele Erwachsene wissen denn, worum genau es in welcher Arie geht?“