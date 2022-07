Ein Abend für das junge Opernpublikum

Werbung

Seit vielen Jahren bietet die Oper Klosterneuburg auch dem jüngeren Publikum (ab sechs Jahren) eine eigene „extra small“-Vorstellung an. Die „Oper für Kinder“ ist eine Erfolgsgeschichte. Heuer gibt es die „Bohème für Kinder“: am Sonntag, 24. Juli im Kaiserhof des Stiftes von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Die Fassung stammt wieder von Andy Hallwaxx, der in diesem Sommer im burgenländischen Kobersdorf engagiert ist. Die Moderation übernimmt Robert Steiner – aus TV und Radio bekannter Moderator zahlreicher Kinder- und Familiensendungen.

Vom Zauberer und Sänger zum Event-Veranstalter

Schon mit 18 Jahren begann der gebürtige Oberösterreicher als Moderator im ORF-Kinderprogramm mit der Sicherheitssendung „schau genau“. Danach arbeitete er als Zauberer, Sänger und Moderator und „Road manager“ für Disney. Ab 1988 präsentierte er im ORF-Programm die Sendungen „Am Dam Des“, die wöchentliche „Kasperlpost“ oder die Wissenssendung „Einer für Alle“. Im Radioprogramm präsentierte er u. a. den „Ö3-Kinderwecker“ und das „Ö3 Junior Team“.

Auf Radio Wien präsentiert er gemeinsam mit der Ratte Rolf Rüdiger (Stefan Gaugusch) jeden Sonntag die Rätselsendung „WOW“, weiters die Sendung „Extra-WOW – Die 2 um 2“ jeden Montag bis Freitag ab 14 Uhr bis 15 Uhr. Seit 2011 moderiert er abwechselnd mit Christina Karnicnik die Kindersendung „hallo okidoki“, seit 2015 mit dem Maskottchen Kater Kurt. Außerdem moderiert er das monatliche Filmmagazin „Videowelten“ im österreichischen Programmfenster von BR-alpha.

Mit seiner Eventagentur „Steiner Familyentertainment“ organisiert und konzipiert der überzeugte Veganer, Radfahrer und Tierschützer etwa 300 Veranstaltungen pro Jahr. Sinn fürs Spektakuläre hat er auch: Als tollste Erlebnisse nennt er Schwimmen mit Delfinen und Spazieren über den Skywalk des Grand Canyon.

Wie er es macht, Giacomo Puccinis tragische Liebesgeschichte verständlich, humorvoll und mit einem überraschenden Ende zu erzählen, natürlich unter Mitwirkung des Ensembles, ist am 24. Juli zu erleben.

Karten gibt es noch beim Kulturamt Klosterneuburg ( 02243-444 424) und über www.operklosterneuburg.at.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.