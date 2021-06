Der armenische Bariton David Babayants wird bei der operkosterneuburg in Giuseppe Verdis „La forza del destino“ die Rolle des Don Carlo singen. „Die Partie ist generell in einem negativen Licht gezeichnet, aber ich versuche, das Positive und das Menschliche in der Figur des Don Carlos zu sehen. Meine Rolle hat viele Facetten, und es ist eine Herausforderung für mich als Künstler, alle Seiten zu finden, um sie für das Publikum zum Leben zu erwecken.“

Babayants hat bereits zweimal in der Arena von Verona mitgewirkt, aber Klosterneuburg ist für ihn etwas Besonderes: „Ich bin beeindruckt von der Professionalität der operklosterneuburg, angefangen bei der musikalischen Leitung durch Christoph Campestrini und der Regie unter Julian Pölsler. Es ist eine große Freude für mich, als Sänger mit einem so gut organisierten Team zu arbeiten.“ Und er streut der Stadt Rosen: „Klosterneuburg bietet eine wundervolle Architektur, die meine malerischen Aktivitäten mit neuen Ästhetiken bereichert.“

Ein Rückkehrer ist Zurab Zurabishvili: Der aus Georgien stammende Tenor debütierte 2016 in Klosterneuburg als Canio im „Bajazzo“ und war 2019 als Hoffmann zu erleben. Diesmal übernimmt er die Partie des Don Alvaro, die – so Zurabishvili – „extreme Facetten des Gesangs verlangt: von wunderschönen lyrischen Phrasen bis hin zu extrem dramatischen Ausbrüchen.“

Und: „Ich fühle mich wie zuhause und bin sehr glücklich, wieder hier zu sein.“ Zurabishvili ist überzeugt, dass die kommende Saison ein Erfolg wird: „Die Oper ,La forza del destino‘ hat alles, was eine große Oper zu bieten hat. Das wunderschöne Ambiente im Klosterhof und die Open-Air-Aufführung ohne Mikrofon machen die Vorstellung unvergesslich zu einem puren Kunstgenuss.“

Premiere ist am Samstag, 3. Juli im Kaiserhof des Chorherrenstifts. Information und Tickets erhältlich unter www.operklosterneuburg.at oder 02243/444-424.