Die Frau hinter der Maske der „operklosterneuburg“

„Ich weiß eigentlich selbst nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, Maskenbildnerin zu werden“: Eine Geschichte dazu hat Marlies Tamara dennoch. Die junge Frau absolvierte eine AHS mit Werkschulheim, schloss als Tischler-Gesellin ab. Ihr ursprünglicher Plan: Veterinärmedizin studieren, scheiterte an der Erkenntnis, doch etwas mit Menschen im Fokus machen zu wollen.

Es folgte das Studium der Publizistik, währenddessen arbeitete Marlies Tamara im PR-Bereich. Dann folgt eine Zufallsepisode, die vielleicht oder auch nicht Einfluss auf die spätere Wahl hatte: Kurz vor einem Online-Live-Interview fällt die gebuchte „Maske“ aus. „Ich war da, und der Tenor war dann: 'Du bist eine Frau, du kannst das schon, mach mal'“, erinnert sich Marlies Tamara. „Das, obwohl ich mich selbst kaum schminke...“

Episode vorbei, der Bürojob geht weiter. Doch mit der Zeit häufen sich Überstunden und Belastungen. Die Idee, sich zu verändern, reift heran. Neuer Plan: Maskenbildnerin lernen, auf einer renommierten Schule in Deutschland.

Mit Energie in neue Aufgaben

Eine kleine Planänderung folgt auch hier: Marlies Tamara lernt ihren künftigen Mann kennen, bleibt in Wien, macht die Maskenbildnerausbildung am WIFI. „Das war unglaublich viel Wissen, dass ich in kurzer Zeit mitbekommen habe“, sagt sie heute. Danach hieß die Devise: Praxis sammeln. „Ich habe jeden Job angenommen, darunter unglaubliche Erfahrungen.“ Sie ist viel unterwegs, arbeitet mit Uwe Kröger, begleitet aber auch für Aquasplash Maturareisen. Sie etabliert sich, arbeitet im Rabenhof Theater oder für Nina Blums Märchensommer in Poysdorf.

Ab der Geburt ihrer Kinder reist Marlies Tamara weniger, konzentriert sich mehr auf Hochzeits- und Ball-Make-Up und Styling. „Das kann ich auch gut, und mache ich weiter“, sagt die Klosterneuburgerin. Nach einer Unterbrechung des Geschäfts durch Corona ist sie auch in diesem Bereich wieder gefragt.Herausforderung und „Mammut-Produktion“Einer ihrer ersten Jobs hatte Marlies Tamara an die „operklosterneuburg“ geführt. Jahre später ergibt sich 2023 wieder ein Engagement hier, als Unterstützung der Chefmaske. Als diese den Job abgibt, sagt Marlies Tamara zu, zu übernehmen. „Da wusste ich noch nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, ob ich es mir sonst zugetraut hätte“, sagt sie heute. Denn statt üblicherweise etwa 24 Personen aus Chor und Statisten und vier bis sechs Solisten sind in der 2023-Produktion von „Don Carlo“ 46 (!) Menschen Make-up technisch zu betreuen, dazu kommen acht Solistinnen und Solisten. Haare, Charakter-Make-Up und... Bärte!

Bärte, so schildert die Chefmaske, sind eines der schwierigsten Unterfangen. Open Air, im Sommer, die Männer schwitzen, da fehlt oft der Halt: „In meinen Albträumen hat einer von ihnen den Bart während der Vorstellung verloren.“ Marlies Tamaras erste Idee – die Darsteller sollen sich echte Bärte wachsen lassen – stieß jedoch bei so manchem Solisten auf Widerstand. Eine Herausforderung mehr, die die Maskenbildnerin meisterte.

Was an Erfahrung aus der „operklosterneuburg“ bleibt? „Die Oper hier ist wirklich wie eine Familie“, empfindet Marlies Tamara. Und schwärmt unter anderem von Regisseur und Philipp II. Günther Groissböck: „Er ist unglaublich unkompliziert.“