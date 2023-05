FPÖ: „Klosterneuburger Steuerzahler zweimal zur Kasse gebeten“

KLOSTERNEUBURG„Es ist nicht einzusehen, dass die Steuerzahler der Stadtgemeinde Klosterneuburg zusätzlich zu den ORF- Gebühren auch noch dafür zahlen, dass der ORF seinen Kulturauftrag erfüllt“, empört sich der Fraktionschef der FPÖ Klosterneuburg, Stadtrat Josef Pitschko.

Der Klosterneuburger Stadtrat beschloss am 17. Mai auf Antrag von Bürgermeister Schmuckenschlager, dass die Stadtgemeinde, gemeinsam mit ORF III, die Aufzeichnung der „operklosterneuburg" 2023 – „Don Carlo“ umsetzt und zu diesem Zweck die Firma AXIS Filmproduktion GmbH mit der Aufzeichnung der Opernproduktion beauftragt. Die Kosten für die Stadtgemeinde Klosterneuburg werden — nach Angaben von Pitschko — mehr als 50.000 Euro betragen. Die Ausstrahlung der Produktion von „Don Carlo“ wird voraussichtlich im September und im Dezember 2023 in ORF III erfolgen. ORF III hat weiters die Rechte, die Aufzeichnung innerhalb von acht Jahren bis zu fünf weitere Male zu senden.

Prangert die Ausgaben für die ORF-Aufzeichnung an: FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko. Foto: Zwazl

Entschieden dagegen sprach sich die FPÖ in der Stadtratsitzung aus und lieferte die einzige Gegenstimme. FPÖ Stadtrat Josef Pitschko meinte empört: „Die unfähigste Bundesregierung der Zweiten Republik will die Bürger zu einer Haushaltsabgabe verpflichten, um den linken Privilegien-Stadel ORF mit noch mehr Geld zuzuschütten. Dabei versucht sie, den öffentlich-rechtlichen Status des ORF mit dessen Informations-, Bildungs- und Kulturauftrag zu begründen.“

Es sei nicht einzusehen, dass die Steuerzahler der Stadtgemeinde Klosterneuburg zusätzlich zu den ORF-Gebühren auch noch dafür zahlen, „dass der ORF seinen Kulturauftrag erfüllt.“ Pitschko: „Ich sehe auch keinen Werbeeffekt für die Klosterneuburger Sommeroper, weil die Ausstrahlung der Aufzeichnung von Don Carlo erst nach der Spielsaison erfolgt. Da die Klosterneuburger Sommeroper auch defizitär ist, werden die Klosterneuburger Steuerzahler ein weiteres Mal zur Kasse gebeten.“

„Der Werbewert ist unbezahlbar“

Die neue Kulturstadträtin Katharina Danninger (ÖVP) sieht die Sachlage naturgemäß anders: „Bereits zum dritten Mal haben wir das Glück eine ORF-Aufzeichnung durchführen zu können. Die Aufzeichnung 'Hoffmanns Erzählungen' 2019 war ein voller Erfolg.“ Die Kosten damals beliefen sich auf 40.000 Euro, auf die Stadtgemeinde entfielen schlussendlich 25.000 Euro. Danninger: „Mit der Ausstrahlung im Hauptabendprogramm war der Werbewert für Klosterneuburg enorm, unbezahlbar. Auch diesmal werden wir uns bemühen, die Kosten für die Stadtgemeinde möglichst niedrig zu halten.“ Dass die FPÖ gegen jegliche Art des Marketings für die Stadt an sich sei, wäre nichts Neues und wundere die Kulturstadträtin leider nicht.

Genaueres über die Kosten will oder kann Danninger nicht sagen: „Zu den heurigen Produktionskosten kann ich nur so viel sagen: Sie werden sich in etwa in dem bereits stattgefundenen Rahmen bewegen.“ Zu den ORF Gebühren/Haushaltsabgabe: „Dort, wo das Land was ändern kann, haben wir es getan. Niederösterreich hat die ORF-Landesabgabe gestrichen – auf Landesebene funktioniert die Zusammenarbeit im Interesse der Menschen und des Landes.“



