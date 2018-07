Es war eine ganz besondere Premiere, die am Samstag im Kaiserhof über die Bühne ging: Die „operklosterneuburg“ begeht heuer ihr 25-Jahre-Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert ist auch Anlass zum Rückblick, der unter anderem in einer eigenen Broschüre geboten wird.

Rückblick auf 25 Jahre

Intendant Michael Garschall, der das Festival mit großer Umsicht zu Erfolg und Renommé geführt hat, freute sich dementsprechend über die vielen Glückwünsche prominenter Gäste. Stellvertretend für viele sprach die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Margarete Schramböck, ihre Anerkennung aus und outete sich als Stammgast. Sie habe „in den vergangenen Jahren immer großartige Aufführungen erlebt.“ Die Festspiele in Klosterneuburg seien auch für den Wirtschaftsstandort wesentlich, so Schramböck, die in der Nähe von Klosterneuburg lebt.

Seitens des Landes Niederösterreich bezeichnete Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann das Festival als „Perle im Angebot Klosterneuburgs“. Kaufmann launig: Klosterneuburg sei „ein guter Platz zum Schlafen, aber noch mehr zum Leben“.

Für lebendiges Musiktheater wird die „operklosterneuburg“ in den nächsten Wochen sorgen. Der Kartenverkauf läuft so ausgezeichnet, dass schon jetzt für 5. August eine Zusatzvorstellung angesetzt wurde. Das freut natürlich unter anderem auch Franz Brenner als Kulturamtsleiter, denn die Stadtgemeinde fungiert ja als Veranstalter des Festivals im Rahmen des Theaterfests NÖ. Garschall sprach auch der Stadt seinen Dank für die gute Zusammenarbeit und die verlässliche Unterstützung aus.

Erste Kritiken sind durchwegs positiv

Die ersten Kritiken sind jedenfalls durchwegs erfreulich. Stefan Ender im „Standard“: „Gesungen wird in Klosterneuburg ganz hervorragend.“ Und konstatiert „allgemeine Zufriedenheit, welche die Künstler schließlich als Begeisterung erreichte.“

„Schöne Stimmen und eine anregend unkonventionelle, ideenreiche Inszenierung“ lobt auch die APA: „Eine ,Traviata‘ auf exquisitem Niveau jedenfalls, die ungewohnte Sichtweisen eröffnet.“

„Mit Giuseppe Verdis ,La Traviata‘ macht Intendant Michael Garschall im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg auch heuer wieder vieles richtig“, komplimentiert der „Kurier“ und meint: „Es sind sehr gute Sänger am Werk, die Verdis Drama rund um die Kurtisane Violetta und ihre unglückliche Liebe zum bürgerlichen Alfredo glaubhaft machen.“

„Entzückend“ fand „Heute“ die Aufführung. Nicht ganz überzeugt äußert sich hingegen die Kritikerin der Salzburger Nachrichten, die immerhin resümiert: „Trotz des etwas langatmigen Theaterabends stimmen Musik und Ambiente glücklich.“ Gut besetzt und solide empfand die „Kronen-Zeitung“ den Abend: „Alles in allem eine ausreichende Gesamtleistung in Klosterneuburg.“

2019 stehen von 6. Juli bis 2. August „Les contes d‘Hoffmann“ (Hoffmanns Erzählungen) von Jacques Offenbach auf dem Spielplan. Der Kartenvorverkauf startet am 7. Jänner 2019.