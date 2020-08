Eigentlich hätte Isabella Campestrini, 24 Jahre jung, in diesem Sommer ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen geben sollen. Corona kam dazwischen.

Doch Campestrini nützte die Zeit, um ihre theaterwissenschaftliche Bachelor-Arbeit über Antihelden abzuschließen. Ab Herbst ist sie am Landestheater Linz als Ensemblemitglied engagiert, wo sie unter anderem schon im „Verschwender“ reüssierte, und wird dort in Molnars „Liliom“ und als Alice in „Alice im Wunderland“ zu sehen sein.

„Eine große Spiellust“ habe sich aufgebaut, sagt Campestrini im NÖN-Gespräch. Und freut sich ganz besonders auf ihre Rolle als Küchenfee in der Familienproduktion der operklosterneuburg, die am 29. und 30. August über die Bühne der Babenbergerhalle geht.

Regisseur Andy Hallwaxx und Christoph Campestrini, musikalischer Leiter der operklosterneuburg, haben das Stück „Tony Makkaroni – ein Ohrenschmaus im Opernhaus“ gemeinsam entwickelt.

Uns ist Arbeit für junge Menschen sehr wichtig

Kinder sind das direkteste, dankbarste und härteste Publikum, meint Isabella, und Christoph Campestrini pflichtet bei: „Die Arbeit für junge Menschen ist uns sehr wichtig!“

Werner Kmetitsch Christoph Campestrini, musikalischer Leiter der operklosterneuburg, hat die Arrangements zusammengestellt und schlüpft auch in die Rolle des Don Basilikum.

Wie das so ist, mit dem eigenen Vater zusammenzuarbeiten? Für Isabella absolut kein Problem, sondern eine Sache der Professionalität. Außerdem hat sie ja schon mehrmals in Klosterneuburger Opernproduktionen („La Traviata“, „Rigoletto“) mitgewirkt. Zu Klosterneuburg hat sie auch sonst eine besondere Beziehung, immerhin hat sie hier nach ihrer Rückkehr aus den USA das International Bachelaureate Programm mit dem IB Diploma abgeschlossen.

Die Verbindung zwischen Schauspiel und Musik interessiert sie zunehmend: „Die Musik ist eine emotionale Brücke.“ Als Kind von Musikereltern (Vater international gefragter Dirigent und Komponist, Mutter Geigerin und Musiktherapeutin) war sie immer von Musik umgeben.

Ihr künstlerischer Einstieg ereignete sich allerdings im Film, und das schon mit fünf Jahren. Heute ist sie genauso vom Theater fasziniert: Live einen Raum zu bespielen, im unmittelbaren Austausch mit dem Publikum, fördert schon den Adrenalinausstoß.

Ihre Zukunft sieht sie trotz schwieriger Zeiten gelassen. Die Anstellung in Linz ist zunächst einmal eine schöne Perspektive. Und manchmal sei es auch wichtig, sich nicht nur in der Komfortzone aufzuhalten, meint sie – und vermittelt überzeugend den Eindruck, zu wissen, was sie will. Damit geht sie wohl einen sehr guten Weg.