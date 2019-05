„Es ist ja geradezu absurd, dass die ORF-Zuseher sowohl mit hohen Gebühren als auch mit Steuern den Bildungsauftrag des ORF-Pfründestadels finanzieren müssen“, schnaubt FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko.

Denn in der letzten Stadtratssitzung wurde beschlossen, dass die mit ORF III kooperierende Firma AXIS Filmproduktion GmbH mit der Aufzeichnung von zwei Vorstellungen von „Hoffmanns Erzählungen“ um etwa 45.000 Euro beauftragt wird. Der FPÖ-Stadtrat stimmte dagegen.

Etwa 45.000 Euro zahlt die Stadtgemeinde Klosterneuburg für die Aufzeichnung von zwei Vorstellungen von „Hoffmanns Erzählungen“, davon 35.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer abzüglich einer Kostenbeteiligung von ORF III und dem Klassik Video Streaming Portal „Fidelio“ als Produktionskostenzuschuss und 10.000 Euro für Rechteabgeltung an den Verlag und das Ensemble sowie Nebenkosten.

Pitschko: „Angeblich soll es dadurch zu keinem höheren Defizit der ‚operklosterneuburg‘ kommen, weil diese Kosten durch Mehreinnahmen aus Sponsoring- und Publikumserlösen sowie Einsparungen im PR-Budget bedeckt werden.“

Für Pitschko sind diese angeblichen Mehreinnahmen nicht nachvollziehbar: „Die Kostenbeteiligung von ORF III und die erwarteten Mehreinnahmen aus Sponsoring- und Publikumserlösen lagen dem Stadtrat nicht einmal als Schätzgröße vor. Für mich sind zusätzliche Publikumserlöse auch schwer vorstellbar, weil die Ausstrahlung der Oper voraussichtlich am 25. August 2019 erfolgen wird, also etwa drei Wochen nach der letzten Vorstellung.“

Aufgrund der nachträglichen ORF-Ausstrahlung wären jedenfalls keine Publikumsmehreinnahmen zu erwarten. Darüber hinaus wäre die Oper „Hoffmanns Erzählungen“ wahrscheinlich ohnehin sehr gut besucht, sodass keine signifikant höheren Publikumseinnahmen erzielbar sind. „Bei einem durchschnittlichen Kartenpreis von 60 Euro müssten etwa 700 Besucher zusätzlich kommen, um diese Mehrkosten abzudecken“, rechnet Pitschko vor.

Nach Ansicht des FPÖ- Stadtrates bestünde vielmehr sogar das Risiko eines Besucherrückganges, weil sich potenzielle Besucher der Vorstellungen in Klosterneuburg die Oper „Hoffmanns Erzählungen“ im Fernsehen ansehen.

„Die Kostenbeteiligung von ORF III und die erwarteten Mehreinnahmen aus Sponsoring- und Publikumserlösen lagen dem Stadtrat nicht einmal als Schätzgröße vor.“ FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko

Die Bedeckung der Mehrkosten durch Einsparungen im PR-Budget der „operklosterneuburg“ hält Pitschko für eine riskante Schnapsidee: „Sollten wegen eines Informationsmangels weniger Besucher zu den Vorstellungen in Klosterneuburg kommen, lässt sich das entstandene Defizit nicht mehr durch eine ORF-Ausstrahlung drei Wochen nach der letzten Vorstellung ausgleichen.“ Abschließend kündigte Stadtrat Pitschko an, sich die Abrechnung der operklosterneuburg „besonders genau anzuschauen“.

„Den Gesamtkosten für die Aufzeichnung von 45.000 Euro stehen Einnahmen von 10.000 Euro durch den ORF gegenüber, der Rest wird, wie im Antrag angegeben, durch Einsparungen im Werbebudget der operklosterneuburg 2019 erbracht“, verteidigt Kulturstadtrat Konrad Eckl (ÖVP) das Projekt.

Da durch die Übertragung ein sehr hoher Werbewert für die kommenden Jahre zu erwarten ist, wäre die Aufzeichnung durch ORF III auch als Investment in die Zukunft zu sehen. Das schaffe mehr Besucher in Klosterneuburg, was sich besonders für die Gastronomie und den Tourismus positiv auswirken sollte.

Weiters wären zur Finanzierung erhöhte Sponsoringerlöse, Mehreinnahmen durch Publikumserlöse und Streamingdienste zu erzielen, auch diese werden für die Gesamtkosten der Aufzeichnung gutgeschrieben.

Die Aufnahme gehört dann der Stadtgemeinde und kann weiterverwertet werden. „Ich schätze die kritische Stimme von Stadtrat Pitschko, kann seine aktuelle Kritik jedoch nicht nachvollziehen. Es werden keinerlei zusätzliche Mittel benötigt, die Übertragung wird rein aus internen Umschichtungen im Budget der Oper sowie erhöhte Sponsoringeinahmen finanziert.“