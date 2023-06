Regisseur Groissböck im Gespräch: „Mein Konzept? Naja, ,Don Carlo'!“

Die Vorzeichen sind gut: Das Feuer in den Augen brennt, das Stück wird schon jetzt – Wochen vor der großen Premiere – von Leidenschaft und Teamgeist getragen. Und trotzdem: Das Schicksal soll man nicht herausfordern. Deshalb: „Ich rede immer in Konjunktiven, weil ganz sind wir noch nicht da“, schmunzelt Regisseur und Opern-Weltstar Günther Groissböck. Bei all dem Hätte-Wäre-Würde kann aber auch ein noch so guter Schauspieler eins nicht verbergen: die absolute Euphorie, mit der Groissböck über „Don Carlo“ spricht: „Ich glaube wirklich, dass das atmosphärisch ganz besonders sein sollte.“

Noch im Konjunktiv, aber Groissböck hat ganz klare Vorstellungen, was in der neuen „operklosterneuburg“-Saison alles möglich sein wird: Da wären die schönen Kostüme – „das schaut super aus, wirklich wie aus dem Museum. Sehr elegant und mit einfacher Farbsymbolik“ – und die Bühne – „ich bin sehr, sehr glücklich mit den Aufbauten.“ Und: der Kaiserhof selbst.

Das österreichische Escorial als Schauplatz

Seine Geschichte schreit förmlich nach „Don Carlo“: Das Stift war nämlich von Karl VI. als österreichisches Escorial anvisiert. „Das ist mehr als eine Spielstätte. Da ist ein Platz, wo man eine Aura spürt, die über das Theater hinausgeht“, bewundert der Regisseur und „Philipp II.“-Sänger. Zuletzt hat Groissböck eben diese Rolle an der New Yorker Metropolitan Opera gesungen, ab 8. Juli ist er in Klosterneuburg zu sehen: „Wenn man sagt, Oper ist die Zusammenführung von Theater und Musik, dann ist es in dem Fall all das plus Architektur und Geschichte. Es gibt selten Orte, wo das so zusammenwachsen kann wie hier.“

Ein typischer Cast, der „verflucht gut“ ist

Ein weiterer Baustein für den – möglichen? (weil Konjunktiv) – Erfolg vom Klosterneuburger „Don Carlo“: die Besetzung. Arthur Espiritu, Thomas Weinhappel oder Margarita Gritskova stehen neben Groissböck auf der Bühne – alle Wiederholungstäter. „Unser Cast ist typisch Klosterneuburg und ich bin halt von der alten Garde“, sagt der Regisseur, der sein „operklosterneuburg“-Debüt 2003 als „Sarastro“ gab.

Wie damals „Die Zauberflöte“ ist auch „Don Carlo“ namhaft und bekannt. Muss man also das Stück neu erfinden, um herauszustechen? „Wenn mich jemand fragt: ,Was ist dein Konzept zu ,Don Carlo'?', dann sag ich: Naja, ,Don Carlo'! Es ist ein Stück, das eh schon fast perfekt ist. Die Kombination aus Musik und Drama ist in einer Weise geglückt, wie es in der Opernwelt auf aller höchster Meisterstufe nur bei einigen Werken stattfindet. Das ist ganz, ganz hohe Kunst und ich glaube nicht, dass man da jetzt was künstlich drübersetzen muss.“

Wir versuchen es so symmetrisch und streng, gleichzeitig so groß und wild wie möglich zu machen. Wenig Stehtheater, ein lebendiger Puls. Günther Groissböck, Regisseur und Starbass

Was den „Don Carlo“ im Kaiserhof aber von anderen Fassungen unterscheiden wird, ist die Länge. Gezeigt wird – aufgrund des Zeitlimits – eine komprimierte Version. Fehlen soll es (Konjunktiv!) aber an nichts. Schon gar nicht an Wow-Momenten. „Wenn das Autodafé so klappt, wie wir uns das vorstellen, könnte das sehr eindrucksvoll sein. Es gibt zwei, drei Szenen, wo man es nicht erwartet, die sehr besonders sind“, verspricht der Regisseur. Generell: „Wir versuchen es so symmetrisch und streng, gleichzeitig so groß und wild wie möglich zu machen. Wenig Stehtheater, ein lebendiger Puls.“

An dem wird derzeit fleißig getüftelt. Die Bühne im Kaiserhof steht bereits, geprobt wird auch in der Babenbergerhalle. Aber: „Ich hoffe, wir werden sie dann nie wieder sehen“, lacht Groissböck. Im Vorjahr musste man – just bei der Premiere! – wegen Regen dorthin ausweichen. Und heuer? „Glaub ich nicht. Ich hab so das Gefühl“, prophezeit Groissböck vorsichtig. Auch da mit einem Funken Aberglauben: „Man muss aufpassen, wie weit man das Schicksal herausfordert. Man will nicht mit den Wettergöttern armdrücken.“ Sondern: Daumen drücken!