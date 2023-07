Zusatzvorstellung für Don Carlo in Klosterneuburg

Aufgrund der ungebrochen enormen Nachfrage und des Riesenerfolges von „Don Carlo" im Kaiserhof gibt es nun eine Zusatzvorstellung: Am Sonntag, 6. August, wird das Ensemble noch einmal das Drama am spanischen Königshof seinen Lauf nehmen lassen. Beginn ist wie bei allen Vorstellungen um 20 Uhr. Der Verkauf dafür startet ab sofort. Karten für die Zusatzvorstellung gibt es im Kulturamt Klosterneuburg, Telefonnummer 02243/444-424, per email unter karten@operklosterneuburg.at

operklosterneuburg 2023 - Don Carlo - Günther Groissböck (König Philipp II) Thomas Weinhappel (Marquis von Posa) Foto: operklosterneuburg, Lukas Beck