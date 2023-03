Russwurm in Klosterneuburg: Eine Blumenpatin „ohne grünen Daumen“

Die Orchidee begeistert viele Menschen mit ihrer ausdrucksvollen Erscheinung und bezeugt die wundervolle Vielfalt der Schöpfung Gottes. Die traditionelle Orchideen-Patenschaft übernahm dieses Jahr Vera Hofbauer-Russwurm. An die 30.000 Besucher werden vom 4. bis 19. März, täglich von 9-18 Uhr, in der Orangerie des Stiftes Klosterneuburg erwartet.

Kunstvolle Arrangements in der 13. Internationalen Orchideenausstellung im Stift Klosterneuburg. Foto: NÖN, Leopold Hitzel

Das Augustiner-Chorherren Stift Klosterneuburg veranstaltet von 4. bis 19. März 2023 bereits zum dreizehnten Mal die Internationale Orchideen-Ausstellung. Und wieder wurde eine faszinierende Blumenwelt aufgebaut: Naturformen und gezüchtete Sorten treffen hier aufeinander. Tausende Blüten, jede von ihnen ein Kunstwerk der Natur, ergeben eine einmalige Farbenpracht und Vielfalt. Sammler und Züchter aus Europa und Übersee zeigen ihre Blumen-Schätze und geben Ratschläge für die Pflege zu Hause. Ein beheiztes Ausstellungszelt im Konventgarten und die Orangerie bieten den Besuchern eine Fülle an interessanten Ausstellern und Gestaltungen.

Am 2. März 2023 fand die Eröffnung der 13. Internationalen Orchideen-Ausstellung Stift Klosterneuburg statt. Die Orchideen-Patenschaft übernahm heuer Vera Hofbauer-Russwurm. Sie benannte die neu gezüchtete Orchidee – ein Traum in Lavendel Streifen und Punkten - entgegen der Tradition nicht ganz nach sich selbst, sondern nach ihrer Mutter Margaretha. „Meine Mutter hatte, im Gegensatz zu mir, einen „Grünen Daumen“ für Blumen und Margaretha ist auch mein zweiter Vorname“, begründet Vera Magaretha Hofbauer-Russwurm. Orchideen, die sie selbst nicht mehr zum Blühen brachte, erblühten unter der Pflege von Margaretha Russwurm.

Diese Ausstellung ist in diesen herausfordernden Zeiten eine Wohltat, eine Augenweide. Christoph Kaufmann, Landtagsabgeordneter

In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, kam der Abgeordnete zum NÖ-Landtag Christoph Kaufmann um ihre Grußworte zu überbringen. „Diese Ausstellung ist in diesen herausfordernden Zeiten eine Wohltat, eine Augenweide. Jede einzelne Orchidee hat auch ihre Symbolik. In Indien steht z.B. die Blaue Wanda für Frieden und die Phalaenopsis steht für Verbundenheit. Friede und Verbundenheit, Symbole die bereits dem heiligen Leopold wichtig waren, und uns in Niederösterreich noch immer wichtig sind. Diese Orchideen-Ausstellung ist eine wichtige Botschaft an die Menschen“, so Christoph Kaufmann.

Vera Hofbauer-Russwurm mit ihrer Patenorchidee. Foto: NÖN, Leopold Hitzel

Als zölibatär Lebender war ich nicht gezwungen, mich mit Blumen und ihrer Wirkung auf Frauen auseinanderzusetzen. Prälat Maximlian Fürnsinn

„Die Orchidee ist wohl in ihrer Arten- und Farbenvielfalt die Königin der Blumen, sie ist wahrlich ein florales Kunstwerk. Zu den vielen Kunstschätzen des Stiftes, aus Vergangenheit und Gegenwart, gehört auch dieser lebendige Schatz der Blumen, der bereits zu einem Markenzeichen dieses Stiftes wurde“, so Prälat Maximilian Fürnsinn, Administrator des Stiftes Klosterneuburg, der gleichzeitig bekannte, sich vor seiner Zeit im Stift Klosterneuburg wenig mit der Symbolik von Blumen beschäftigt zu haben. „Das war kein Kapitel in der theologischen Ausbildung. Und als zölibatär Lebender war ich auch nicht gezwungen, mich mit Blumen und Frauen auseinandersetzen.“

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.