Von Barock bis Post-Romantik und retour in St. Martin

Vollbild

FB

An der Orgel: Yi-Ting Wu-Mittermayer (Professorin an der Musikschule Klosterneuburg) und an der Orgel sowie an der Alt-Flöte Irene Edtmayer (Gemeinderätin der Grünen). An der Orgel: Yi-Ting Wu-Mittermayer (Professorin an der Musikschule Klosterneuburg) und an der Orgel sowie an der Alt-Flöte Irene Edtmayer (Gemeinderätin der Grünen). An der Orgel: Yi-Ting Wu-Mittermayer (Professorin an der Musikschule Klosterneuburg) und an der Orgel sowie an der Alt-Flöte Irene Edtmayer (Gemeinderätin der Grünen).

1 /3