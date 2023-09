Generationenhaus in Weidling füllt sich mit Leben

Wo einst die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr ein- und aus gingen, steht nun das neue „Generationenhaus“. Geplant vom Weidlinger Architekturbüro Syntax, wurde das Projekt von der Genossenschaft Heimat Österreich abgewickelt.

Die Wohnungen sind vergeben, Familien eingezogen. Auch für das Begleitete Wohnen, das sich an die ältere Zielgruppe wendet, ist die Vergabe abgeschlossen, einige Mieter leben schon hier.

Neu in Betrieb gehen wird Mitte September die Tagesbetreuungseinrichtung, die erste Kinderkrippe der Stadt. Für die Betreuung von 30 Kindern im Alter von einem bis maximal drei Jahren ist Platz für zwei Gruppen entstanden. Räumlichkeiten mit einer 219 Quadratmeter großen Nutzfläche und 200 Quadratmetern Außenfläche stehen zur Verfügung. Mit den Klosterneuburger Kindergärten, vor allem mit jenen in Weidling und in der Anton Brucknergasse, soll es eine enge Zusammenarbeit geben.

Mieter für Geschäftslokal gesucht

Frei ist noch die Geschäftsfläche, die sich im Erdgeschoß befindet. Es gab Interessenten, weiß Vizebürgermeister und Immobilienstadtrat Roland Honeder (VP), doch die Genossenschaft sei noch auf der Suche.

Der Verkaufsraum, der noch zur Vergabe ausgeschrieben ist, hat 59 Quadratmeter Nutzfläche, zusätzlich eine Lagerfläche für den zukünftigen Mieter.

Honeder ist auch für diese Liegenschaft zuversichtlich. Das Konzept der Stadt, führt der Vizebürgermeister aus, sei es, Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. „Je mehr wir zur Verfügung stellen, desto mehr Gewerbebetriebe siedeln sich an, auch hier in Weidling“, zieht er positive Bilanz über die vergangenen Jahre.

Da sei einerseits das Fitnesstudio, das sich in den Räumlichkeiten der alten Polizei eingemietet habe, ein Schneideratelier, ein Geschäftslokal, das in der unteren Ebene des Kindergartens angesiedelt sei. Die Physiotherapie im alten Postgebäude, ein Elektriker – insgesamt fünf Betriebe erhielten durch Aktivitäten der Stadt in den letzten Jahren Geschäftsmöglichkeiten.

Diesen Kurs hoffe man, im Generationenhaus fortzusetzen, so Honeder.